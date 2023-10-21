Паланга не спит: отдыхающих привлекают сниженные цены и масса развлечений

Люди, знающие историю курорта, видят его иным

"Осенью, когда начинаются школьные каникулы, курорт снова оживает – весело провести время туда приезжает немало людей. Осенью Паланга особенная – она спокойнее, чем обычно, но здесь можно качественно провести время всей семьей", – сказала директор Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене.

Одно из самых больших достоинств Паланги, по ее словам – отлично развитая инфраструктура. Здесь все под рукой – сделал несколько шагов в сторону от шумной улицы Й.Басанавичюса и попал в настоящий оазис живой природы и покоя, где вы часами можете бродить по дорожкам, открывая для себя новые места.

И тем, кто приезжает в Палангу в первый раз, и тем, для кого курорт практически стал домам, Кмитене рекомендует зайти в Палангского центра информации для туристов – вас удивит, сколько историй и тайн кроется в каждом закутке курорта.