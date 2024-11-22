Пакруойское поместье обещает незабываемую зимнюю программу: бюджет будет больше, чем в Вильнюсе

Владелец поместья Гедрюс Климкявичюс сказал, что в этом году ждет немало мероприятий.

В этом году в поместье появится настоящий рождественский город на территории 15 га. С 30 ноября начнется фестиваль, который продлится два месяца. Над программой работает команда из 100 человек. Бюджет фестиваля впечатляет - это 800 000 евро.

Уже сейчас на территории поместья стоят 100 елок.

На территории поместья установят сцену длиной 70 м. На ней будут выступать не только литовские актеры, но и актеры из Франции и Бельгии.

Впервые посетителей фестиваля ждет впечатляющий рассказ - лазерное и световое шоу.