2024.11.22 16:33

Пакруойское поместье обещает незабываемую зимнюю программу: бюджет будет больше, чем в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos
Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos
ФОТО: Pakruojo dvaras

Пакруойское поместье не перестает удивлять! Всем, кто здесь бывал, известно, что его владельцы возрождают магию жизни в поместье XIX в. Зимой поместье приглашает на фестиваль – свадебная рождественская сказка – первую в галактике „Свадьбу снеговиков“.

Владелец поместья Гедрюс Климкявичюс сказал, что в этом году ждет немало мероприятий.

В этом году в поместье появится настоящий рождественский город на территории 15 га. С 30 ноября начнется фестиваль, который продлится два месяца. Над программой работает команда из 100 человек. Бюджет фестиваля впечатляет - это 800 000 евро.

Įspūdingam žiemos festivaliui besiruošiantis Pakruojo dvaras

Уже сейчас на территории поместья стоят 100 елок.

На территории поместья установят сцену длиной 70 м. На ней будут выступать не только литовские актеры, но и актеры из Франции и Бельгии.

Впервые посетителей фестиваля ждет впечатляющий рассказ - лазерное и световое шоу.

Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos

На территории поместья используют 15 км светящихся гирлянд и установят 500 светящихся скульптур. Посетителей ждет уникальный проект - 100 снеговиков огромных размеров, которые станут основным акцентом фестиваля.

Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos

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