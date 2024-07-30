Падение “звезды“ литовского TikTok: ради просмотров мужчина приставал к оператору заправки

30 июля в редакцию Delfi пришло письмо, в котором был фрагмент трансляции и было сказано:

Люди, которые увидели трансляцию, обратились в e-policijа. Кроме того, они написали письмо руководству заправки с призывом обращаться в полицию.

Позже в автомобиле он стал оскорблять женщину, смеяться над ее телом.

Женщина стала защищаться, у нее в руках была щетка, а создатели ролика на TikTok бросились бежать.

Создатель литовского TikTok Сапрыкинас, известный как Sapre10, вместе с другом снял на видео сюжет, как он пришел на заправку и стал приставать к работавшей там женщине. Пока один молодой человек делал видео, другой схватил женщину за грудь.

„Звезда“ TikTok Sapre, по имени Харольдас Сапрыкинас, вчера около 2 ч. ночи сексуально домогался работницы заправки в Вильнюсе. Чтобы получить больше бонусов на TikTok, он схватил женщину за грудь, а потом убежал.

Несколько человек, которые видели трансляцию на TikTok обратились в e-policija, но пока никакого ответа не получили. Высылаю видео“, – сказано в письме.

В последний раз СМИ писали о Сапрыкинасе, когда он нагишом бегал по аллее Лайсвес в Каунасе. За это полиция назначила ему штраф.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!