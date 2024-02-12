Пациенты каких медучреждений в Литве быстрее попадают к врачу?

По данным опроса общественного мнения, за два года частные и государственные медицинские учреждения посетили 25% жителей Литвы: только в государственных - 52% и только в частных - 3%. Остальные — 19% опрошенных не посещали никакие медицинские учреждения, а 1% - воздержался от ответа.

Исследование показало, что пациенты чаще попадают в больницы в частных лечебных учреждениях, чем в государственных. Восемь из десяти, или почти три четверти - 76% - попали в профессиональные лечебные учреждения менее чем за месяц в течение двух лет из побывавших в частных лечебных учреждениях, при этом только четверым из 39% опрошенных удалось в течение месяца обратиться к врачу в государственном медицинском учреждении.