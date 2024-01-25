Пациентку с гангренозным аппендицитом из отделения скорой помощи отправили домой

"Вы спросите, зачем я об этом пишу? Отвечаю: если мы не будем говорить об этом, ничего не будет меняться! На этот раз была моя сестра, в следующий можете быть Вы или кто-то еще", – писала Йоланта (настоящее имя редакции известно).

"Сестра сказала, что у нее появились боли в правой части живота. Я сказала, куда ехать. В больнице пациентов встречает регистратор или медсестра - не знаю кто она - но она решает, "кому жить, а кому умирать", "кому попасть к врачу, кому нет". Она спрашивает, на сколько баллов можешь оценить боль. Сестра сказала, на 7. Ей ответили - такая боль не для пациентов скорой помощи, значит, придется платить за услугу и велит обращаться к семейному врачу. Она не заполняет никакие документы, не пропускает к врачу. Сестра, как приличная пациентка, не шумит, ничего не требует, доверяет персоналу – ведь персонал знает, что делает", – писала Йоланта.