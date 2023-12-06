Озвучен рейтинг университетов Литвы: кто вошел в тройку лидеров?

В общей сложности авторы исследования оценили 90 бакалаврских программ в университетах. Из них:
1. Вильнюсский университет лидирует примерно в половине областей обучения, то есть в 41 программе;
2. Университет им. Витаутаса Великого лидирует по 12 направлениям;
3. Вильнюсский технологический университет лидирует по 11 специальностям;
4. Каунасский технологический университет лидирует по 8 специальностям;
5. Литовский университет наук о здоровье лидирует в 6 областях обучения;
6. Вильнюсская академия искусств лидирует в 5 областях обучения;
7. Литовская академия музыки и театра лидирует в 3 областях обучения;
8. Литовский университет спорта лидирует по 2 специальностям.
9. Военная академия им. Й. Жемайтиса и Клайпедский университет первые в одной области обучения.
Качество университетской подготовки бакалавров оценивалось по тем же параметрам, что и профессиональная подготовка бакалавров в колледжах.
Как суммировались баллы: восприятие работодателями подготовки выпускников - 30 баллов, трудоустройство выпускников - 15 баллов, выбор лучших выпускников (набравших на экзаменах от 86 до 100 баллов) для конкретной специальности - 10 баллов.
Учитывался самый низкий балл всех первокурсников, принятых летом 2023 года на места как на бюджет (10 баллов), так и на платные места (10 баллов).
Два дополнительных критерия: средний балл всех первокурсников, принятых летом 2023 года на бесплатные места (5 баллов) и на платные места (5 баллов).
Кроме того, с учетом других критериев оценивался отсев студентов 2022 года (15 баллов).
При оценке университетской магистерской подготовки рассматривалось 84 направления обучения.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Вильнюсский университет лидирует примерно по половине всех оцениваемых – 40 направлений обучения;
2. Университет им. Витаутаса Великого лидирует по 11 направлениям обучения;
3. Вильнюсский технологический университет и Каунасский технологический университет являются лидерами в 9 областях обучения;
4. Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсская академия искусств являются лидерами в 3-х областях обучения;
5. Литовская академия музыки и театра и Клайпедский университет лидируют по 2 направлениям обучения;
6. Университет менеджмента и экономики ISM, Университет им. Миколаса Ромериса, Военная академия им. генерала Й. Жемайтиса и Литовский университет спорта являются лучшими по 1-му направлению.
При оценке уровня магистерской подготовки 30% общего веса рейтинга также составило мнение работодателей.
Остальные 30% составили уровень научных показателей. В основу его легла последняя оценка исследовательской деятельности университетов, проведенная Литовским научным советом. Совет оценивал уровень университетского образования в каждой сфере по пятибалльной системе.
Важно отметить, что академический уровень лучшего университета сильно различается в зависимости от направления. И ни один университет не является лучшим во всех областях.
Так, например, Вильнюсский Университет – один из немногих, чей уровень образования оценивается на 5. И даже по 4 таким направлениям как: биохимия, филология, философия и этнология. Однако, по направлениям фармация и сестринское дело оценка только 1 балл. Кстати, ни одна другая специальность ни в одном университете не оценивалась на единицу.
Таким образом, этот параметр должен быть более тщательно изучен будущими аспирантами и магистрами, а также студентами.
Еще 10 баллов при оценке университетских магистерских тем начисляются за права на получение докторской степени и места, полученные в рамках этих тем. Оценка подготовки магистров включает отсев их студентов в 2022 году.
Рейтинг колледжей
Журнал "Reitingai" представил оценку обучения 51 колледжа.
Среди них:
1. Вильнюсский колледж лидирует по 21 профессиональному направлению подготовки бакалавров;
2. Каунасский колледж (как и в прошлом году) лидирует по 14 направлениям;
3. Вильнюсский колледж технологии и дизайна лидирует в 5 из оцениваемых областей обучения;
4. Каунасский технический колледж лидирует в 3-х;
5. Вильнюсский колледж дизайна и Литовская высшая школа морского флота лидируют в 2 из оцениваемых областей;
6. Клайпедский государственный колледж, Шяуляйский государственный колледж и Каунасский колледж лесного хозяйства и окружающей среды лидируют в 1 из оцениваемых областей профессионального бакалавриата.