Озвучен рейтинг университетов Литвы: кто вошел в тройку лидеров?

Качество университетской подготовки бакалавров оценивалось по тем же параметрам, что и профессиональная подготовка бакалавров в колледжах.

В общей сложности авторы исследования оценили 90 бакалаврских программ в университетах. Из них: 1. Вильнюсский университет лидирует примерно в половине областей обучения, то есть в 41 программе; 2. Университет им. Витаутаса Великого лидирует по 12 направлениям; 3. Вильнюсский технологический университет лидирует по 11 специальностям; 4. Каунасский технологический университет лидирует по 8 специальностям; 5. Литовский университет наук о здоровье лидирует в 6 областях обучения; 6. Вильнюсская академия искусств лидирует в 5 областях обучения; 7. Литовская академия музыки и театра лидирует в 3 областях обучения; 8. Литовский университет спорта лидирует по 2 специальностям. 9. Военная академия им. Й. Жемайтиса и Клайпедский университет первые в одной области обучения.

При оценке университетской магистерской подготовки рассматривалось 84 направления обучения. Рейтинг выглядит следующим образом: 1. Вильнюсский университет лидирует примерно по половине всех оцениваемых – 40 направлений обучения; 2. Университет им. Витаутаса Великого лидирует по 11 направлениям обучения; 3. Вильнюсский технологический университет и Каунасский технологический университет являются лидерами в 9 областях обучения; 4. Литовский университет наук о здоровье и Вильнюсская академия искусств являются лидерами в 3-х областях обучения; 5. Литовская академия музыки и театра и Клайпедский университет лидируют по 2 направлениям обучения; 6. Университет менеджмента и экономики ISM , Университет им. Миколаса Ромериса, Военная академия им. генерала Й. Жемайтиса и Литовский университет спорта являются лучшими по 1-му направлению.

Два дополнительных критерия: средний балл всех первокурсников, принятых летом 2023 года на бесплатные места (5 баллов) и на платные места (5 баллов).

Учитывался самый низкий балл всех первокурсников, принятых летом 2023 года на места как на бюджет (10 баллов), так и на платные места (10 баллов).

При оценке уровня магистерской подготовки 30% общего веса рейтинга также составило мнение работодателей.

Остальные 30% составили уровень научных показателей. В основу его легла последняя оценка исследовательской деятельности университетов, проведенная Литовским научным советом. Совет оценивал уровень университетского образования в каждой сфере по пятибалльной системе.

Важно отметить, что академический уровень лучшего университета сильно различается в зависимости от направления. И ни один университет не является лучшим во всех областях.

Так, например, Вильнюсский Университет – один из немногих, чей уровень образования оценивается на 5. И даже по 4 таким направлениям как: биохимия, филология, философия и этнология. Однако, по направлениям фармация и сестринское дело оценка только 1 балл. Кстати, ни одна другая специальность ни в одном университете не оценивалась на единицу.