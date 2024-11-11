Ожидается переменчивая погода, однако дождливым будет только один день

Во вторник погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления. Ночью будет облачно с проясненими, без осадков. Местами, в основном на западе и в центральных районах, ожидается туман. Ночью будет 0–4, местами 5 градусов мороза, и лишь местами будет чуть выше нуля.
Во вторник днем облачность увеличится, однако осадков не ожидается. В начале дня ожидается туман, однако днем он рассеется. Днем будет 2–7 градусов тепла.
В среду антициклон уйдет на юг, с северо-запада придет зона более низкого атмосферного давления. Будет пасмурно и дождливо. И ночью и днем прогнозируют морось. Днем усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.
В четверг Литва попадет в южную часть большого циклона. Ночью дожди пройдут лишь местами. Поднимется сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 1–6 градусов тепла.
Днем пройдут сильные дожди. Ожидается ветреная погода. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.
В пятницу погода пойдет на поправку. Ожидаются прояснения. Небольшие дожди ожидаются только местами, в основном на востоке страны. По-прежнему будет ветрено, у моря порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет чуть выше нуля, днем 4–9 градусов тепла.
В ближайшие выходные в Литву придет другой циклон, поэтому вероятность дождя будет велика. Будет ветрено, но нехолодно.