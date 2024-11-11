Ожидается переменчивая погода, однако дождливым будет только один день

Во вторник погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления. Ночью будет облачно с проясненими, без осадков. Местами, в основном на западе и в центральных районах, ожидается туман. Ночью будет 0–4, местами 5 градусов мороза, и лишь местами будет чуть выше нуля.

Во вторник днем облачность увеличится, однако осадков не ожидается. В начале дня ожидается туман, однако днем он рассеется. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В среду антициклон уйдет на юг, с северо-запада придет зона более низкого атмосферного давления. Будет пасмурно и дождливо. И ночью и днем прогнозируют морось. Днем усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.