2024.11.11 07:18

Ожидается переменчивая погода, однако дождливым будет только один день

 
ru.DELFI.lt
Darganoti orai
Darganoti orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Теплый южный, юго-восточный ветер должен разогнать тучи, поэтому станет светлее – будет облачно с прояснениями или вообще без дождя. Днем в Литве будет 3–7 градусов тепла, теплее всего будет за Неманом.

Во вторник погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления. Ночью будет облачно с проясненими, без осадков. Местами, в основном на западе и в центральных районах, ожидается туман. Ночью будет 0–4, местами 5 градусов мороза, и лишь местами будет чуть выше нуля.

Во вторник днем облачность увеличится, однако осадков не ожидается. В начале дня ожидается туман, однако днем он рассеется. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В среду антициклон уйдет на юг, с северо-запада придет зона более низкого атмосферного давления. Будет пасмурно и дождливо. И ночью и днем прогнозируют морось. Днем усилится ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 3–8 градусов тепла.

В четверг Литва попадет в южную часть большого циклона. Ночью дожди пройдут лишь местами. Поднимется сильный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 1–6 градусов тепла.

Днем пройдут сильные дожди. Ожидается ветреная погода. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В пятницу погода пойдет на поправку. Ожидаются прояснения. Небольшие дожди ожидаются только местами, в основном на востоке страны. По-прежнему будет ветрено, у моря порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет чуть выше нуля, днем 4–9 градусов тепла.

В ближайшие выходные в Литву придет другой циклон, поэтому вероятность дождя будет велика. Будет ветрено, но нехолодно.

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