Ответ украинского военного Жемайтайтису и Литве: желаю, чтобы в вашу страну никогда не пришла война

„Мой позывной - „Акробат“. И сегодня с собратьями по оружию я сражаюсь за Независимость моей страны. Для нас поддержка Литвы равносильна выживанию и возвращению к семьям. Я желаю вам лишь одного: чтобы война никогда не пришла в вашу страну. Только мы сами можем изменить судьбу нашей страны. Мы боремся за нашу Родину, за наши семьи, за наши дома. И мы сделаем всеą, чтобы наша страна была свободной и мирной. У нас нет выбора, мы обязаны продолжать борьбу, но нам очень нужна помощь наших братьев. Мы боремся за нашу свободу, мы в ответе за наше будущее. Оставайтесь с нами. И я искренне прошу вас, расшевелите финансирование обороны. Вместе до победы! Слава Украине“, –обратился к жителям Литвы украинский военный.