Военный 3 штурмовой бригады с позывным „Акробат“ обратился к жителям Литвы:
„Мой позывной - „Акробат“. И сегодня с собратьями по оружию я сражаюсь за Независимость моей страны. Для нас поддержка Литвы равносильна выживанию и возвращению к семьям. Я желаю вам лишь одного: чтобы война никогда не пришла в вашу страну. Только мы сами можем изменить судьбу нашей страны. Мы боремся за нашу Родину, за наши семьи, за наши дома. И мы сделаем всеą, чтобы наша страна была свободной и мирной. У нас нет выбора, мы обязаны продолжать борьбу, но нам очень нужна помощь наших братьев. Мы боремся за нашу свободу, мы в ответе за наше будущее. Оставайтесь с нами. И я искренне прошу вас, расшевелите финансирование обороны. Вместе до победы! Слава Украине“, –обратился к жителям Литвы украинский военный.
Напомним, что Жемайтайтис не одобрил решения Государственного совета по обороне о значительном повышении финансирования сферы обороны. А когда спикер Саулюс Сквернялис предложил сомневающимся политикам поехать в Украину, Жемайтайтис ответил ему, что не видит в этом смысла.
В минувшую среду LNK сообщил, что на встрече с избирателями Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в том, что он якобы предлагает национализировать вклады жителей и использовать их для финансирования обороны. Политик также заявляет, что для получения дополнительных средств для обороны, надо отозвать санкции на транзит белорусских удобрений.
Президентская служба раскритиковала заявления Жемайтатиса и назвала их ложью, напоминающей российскую пропаганду.
„Или Захарова с Песковым стали членами „Зари Немана“, или Жемайтайтис стал членом „Единой России“ – нет никакой разницы, когда люди лгут, чтобы сделать Литву слабее“, – сказал советник президента Фредерикс Янсонас.
Сквернялис в четверг назвал заявления Жемайтайтиса нескончаемой кампанией дезинформации, цель которой - дискредитация решения Литвы об укреплении своей безопасности. Кроме того, по его мнению, заявления лидера „Зари Немана“ не отвечают и принципам, утвержденным в коалиционном соглашении. Поэтому Сквернялис сказал, что эту ситуацию должен обсудить совет коалиции.