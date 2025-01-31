2025.01.31 12:49

Ответ украинского военного Жемайтайтису и Литве: желаю, чтобы в вашу страну никогда не пришла война

 
ru.DELFI.lt
Ukrainos karys kreipėsi į Lietuvą
Ukrainos karys kreipėsi į Lietuvą
ФОТО: Stopkadras

После заявлений лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса об Украине в общественном пространстве, в социальных сетях появилось публичное обращение украинского военного к Литве.

Военный 3 штурмовой бригады с позывным „Акробат“ обратился к жителям Литвы:

„Мой позывной - „Акробат“. И сегодня с собратьями по оружию я сражаюсь за Независимость моей страны. Для нас поддержка Литвы равносильна выживанию и возвращению к семьям. Я желаю вам лишь одного: чтобы война никогда не пришла в вашу страну. Только мы сами можем изменить судьбу нашей страны. Мы боремся за нашу Родину, за наши семьи, за наши дома. И мы сделаем всеą, чтобы наша страна была свободной и мирной. У нас нет выбора, мы обязаны продолжать борьбу, но нам очень нужна помощь наших братьев. Мы боремся за нашу свободу, мы в ответе за наше будущее. Оставайтесь с нами. И я искренне прошу вас, расшевелите финансирование обороны. Вместе до победы! Слава Украине“, –обратился к жителям Литвы украинский военный.

Напомним, что Жемайтайтис не одобрил решения Государственного совета по обороне о значительном повышении финансирования сферы обороны. А когда спикер Саулюс Сквернялис предложил сомневающимся политикам поехать в Украину, Жемайтайтис ответил ему, что не видит в этом смысла.

В минувшую среду LNK сообщил, что на встрече с избирателями Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в том, что он якобы предлагает национализировать вклады жителей и использовать их для финансирования обороны. Политик также заявляет, что для получения дополнительных средств для обороны, надо отозвать санкции на транзит белорусских удобрений.

Президентская служба раскритиковала заявления Жемайтатиса и назвала их ложью, напоминающей российскую пропаганду.

„Или Захарова с Песковым стали членами „Зари Немана“, или Жемайтайтис стал членом „Единой России“ – нет никакой разницы, когда люди лгут, чтобы сделать Литву слабее“, – сказал советник президента Фредерикс Янсонас.

Сквернялис в четверг назвал заявления Жемайтайтиса нескончаемой кампанией дезинформации, цель которой - дискредитация решения Литвы об укреплении своей безопасности. Кроме того, по его мнению, заявления лидера „Зари Немана“ не отвечают и принципам, утвержденным в коалиционном соглашении. Поэтому Сквернялис сказал, что эту ситуацию должен обсудить совет коалиции.

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