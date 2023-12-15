Отремонтированные в Литве украинские танки вскоре вернутся на поле боя

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, которые крайне необходимы на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен в Украину", - цитируется в пресс-релизе министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как указывает министерство, ремонт танков в Литве осуществляет компания Lithuania Defense Service (LDS). Это совместное предприятие, созданное в Литве в 2022 году двумя крупнейшими производителями военной техники в Европе – немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, поставляющими вооружение в страны НАТО. Эта компания обслуживает и ремонтирует боевые машины, находящихся на вооружении сил союзников НАТО, дислоцированных в регионе стран Балтийского моря.