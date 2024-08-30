Отпуск в Неринге завершился кошмаром: отец рассказал о бесплодных попытках вызвать ребенку скорую

„Каждый из нас ждет от государства безопасности. Чувство безопасности имеет большое психологическое значение. Если оно обеспечено, то каждый гражданин чувствует себя спокойно, жизнь в государстве протекает спокойно, вовремя и качественно поставляют услуги“, – сказал читатель Ромуальдас (настоящее имя редакции известно), рассказавший об опыте своей семьи.
Семья из трех человек приехала в августе на длинные выходные в Ниду. На следующий день утром они поехали кататься на велосипедах. Их сын поранился, рана была серьезной – длиной 15 см, глубиной 3 см.
Родители стали искать помощь, проезжавший мужчина предложил отвезти ребенка в Нидский медицинский центр.
„К счастью, сильного кровотечения не было, артерии не были повреждены“, – сказал Ромуальдас.
В медицинском центре была один врач, да и та резидент. Персонал был очень услужливым и приятным, но необходимую помощь оказать не мог, поэтому сказали вызвать скорую.
Кроме того, сказали не вызывать скорую из центра, а делать это с улицы.
Мама позвонила в скорую, но ей сказали, что скорая приедет через полчаса. Тогда в скорую позвонил персонал Нидского медцентра, им сказали, что скорая приедет через час.
Родители решили сами везти сына в больницу.
„В медцентре мальчику обработали рану, мы сели в свою машину и поехали в Клайпеду“, – рассказал Ромуальдас.
„Мы снова платили за паром. Но это ерунда, хуже всего, что все надо делать самому - никакой помощи. Как подумаешь, сколько людей было в те выходные на Куршской косе, если бы случилось более серьезно несчастье, помощи не получили бы“, – сказал мужчина.
В Клайпедской детской больнице мальчику зашили рану. Врач сказал им, что скорая должна была приехать, поскольку случай серьезный.
„Знаете, это чувство небезопасности. А если бы у кого-то случился инсульт или инфаркт? Или повреждена вена или артерия? – сказал Ромуальдас. – Я думаю, так по всей Литве, если город небольшой“.
Сотрудница Клайпедского филиала Станции скорой помощи Нийоле Дамбраускене сказала, что „в этом году помощь всем жителям и отдыхающим в Неринге оказывают два экипажа скорой помощи. Одна работает в Ниде, другая – в Юодкранте“.
„Потребность в помощи летом интенсивнее. До ближайшей больницы в Клайпеде – 50 км, а быстро ехать невозможно из-за ремонта дорог и заторов на дороге“, – сказала Дамбраускене.
„Не первый раз остается сожалеть, что реформа Станции скорой помощи ухудшила ситуацию. Насколько я знаю, с проблемами сталкиваются все муниципалитеты“, – сказал Delfi мэр Неринги Дарюс Ясайтис.