Отпуск без лишних трат: жители стран Балтии сокращают расходы на поездки

Результаты опроса, проведенного по заказу международной компании туристических технологий FlixBus, показывают, что 39 проц. эстонцев и 27 проц. латвийцев планируют сократить свои расходы на путешествия. В Литве этот показатель самый низкий и составляет 19 проц.
Между тем, более половины жителей Литвы (57 проц.) утверждают, что их расходы на поездки останутся неизменными, по сравнению с 43 проц. латвийских и 34 проц. эстонских респондентов.
Цена – самый важный критерий
Как указывается в сообщении, стоимость поездки остается решающим фактором при выборе транспортного средства – это подтверждают 76 проц. опрошенных жителей Литвы и Эстонии и 73 проц. респондентов в Латвии.
Из-за растущей ценовой чувствительности всё больше путешественников рассматривают возможность замены авиаперелетов поездками на автобусах дальнего следования, на что указали 39 проц. респондентов во всех трех странах.
В Латвии более половины (62 проц.) жителей уже путешествовали на международных автобусах, в Литве этот вид транспорта для дальних поездок опробовали 45 проц., а в Эстонии – 37 проц. жителей, принявших участие в опросе.
Результаты опроса показывают, что большинство путешественников предпочитают поездки продолжительностью 2-4 часа, которые позволяют им с комфортом добраться до места назначения, не испытывая усталости. Эту продолжительность назвали оптимальной 48 проц. респондентов в Эстонии, 43 проц. в Литве и 31 проц. в Латвии.
По заказу компании в декабре 2024 года было опрошено по 500 жителей Литвы, Латвии и Эстонии.