Отпуск без лишних трат: жители стран Балтии сокращают расходы на поездки

Результаты опроса, проведенного по заказу международной компании туристических технологий FlixBus, показывают, что 39 проц. эстонцев и 27 проц. латвийцев планируют сократить свои расходы на путешествия. В Литве этот показатель самый низкий и составляет 19 проц.

Между тем, более половины жителей Литвы (57 проц.) утверждают, что их расходы на поездки останутся неизменными, по сравнению с 43 проц. латвийских и 34 проц. эстонских респондентов.

Цена – самый важный критерий

Как указывается в сообщении, стоимость поездки остается решающим фактором при выборе транспортного средства – это подтверждают 76 проц. опрошенных жителей Литвы и Эстонии и 73 проц. респондентов в Латвии.