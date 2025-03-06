Отозван рейс авиакомпании airBaltic из Дубая в Вильнюс

„Скоро два часа как мы сидим в самолете“, – сказала она после 9 ч.
„Сначала сказали, что идет проверка, это заняло 30 минут. Потом еще 10 минут. Всего было несколько сообщений – пассажирам сказали, что есть проблемы со связью“, – заметила Моника.
По ее словам, информировал пассажиров сам капитан самолета. Было как минимум 4 коротких сообщения.
Пассажирам сказали, что их высадят, автобус отвезет их обратно в терминал.
На сайте Вильнюсского аэропорта показывало, что рейс состоится.
Правда, после 10 ч. в расписании исчезла информация о том, что полет будет „своевременным“.
Пресс-секретарь Литовских самолетов Тадас Василяускас сказал, что обычно это значит, что авиакомпания не информирует о ситуации.
Позже он поделился с Delfi новейшей информацией.
„Авиакомпания airBaltic нас информировала, что сегодняшний рейс Дубай-Вильнюс отменяется по техническим причинам. Самолет должен был сесть в Вильнюсе после обеда – в 14.30 ч.“, – заметил Василяускас.
После комментария информация об отмене рейса появилась и на табло в аэропорту. „Дополнительную информацию может предоставить авиакомпания“, – сказано в сообщении.
Delfi связался с пассажиркой этого рейса, которая сказала, что не все пассажиры получили информацию об отмене рейса. „Четыре пассажирки не получили вообще никакой информации“, – сказала Моника.
Delfi обратился за комментарием в airBaltic, но пока ответа не получил.