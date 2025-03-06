Отозван рейс авиакомпании airBaltic из Дубая в Вильнюс

„Скоро два часа как мы сидим в самолете“, – сказала она после 9 ч.

„Сначала сказали, что идет проверка, это заняло 30 минут. Потом еще 10 минут. Всего было несколько сообщений – пассажирам сказали, что есть проблемы со связью“, – заметила Моника.

По ее словам, информировал пассажиров сам капитан самолета. Было как минимум 4 коротких сообщения.

Пассажирам сказали, что их высадят, автобус отвезет их обратно в терминал.

На сайте Вильнюсского аэропорта показывало, что рейс состоится.

Правда, после 10 ч. в расписании исчезла информация о том, что полет будет „своевременным“.