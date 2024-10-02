2024.10.02 13:18

Отопление включают и в Вильнюсском районе

 
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ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

2 октября Муниципалитет Вильнюсского района включил отопление в дошкольно-образовательных учреждениях, школах и учреждениях здравоохранения.

„Поскольку на улице похолодало, отопление включаем в школьных и других образовательных учреждениях. Муниципалитет должен гарантировать, чтобы дети и пациенты находились в теплых помещениях в комфортных условиях“, – сказал мэр муниципалитета Роберт Духневич.

По словам мэра, муниципалитет следит за изменениями погоды и прогнозами, от которых зависит, когда включат отопление во всем районе.

„Сентябрь в этом году был рекордно теплым, однако октябрь начался с холодной погоды. Мы должны сделать так, чтобы в образовательных учреждениях и учреждениях системы здравоохранения было тепло. В Неменчине и других удаленных местах температура уже составляет меньше 10 градусов. Будем следить за условиями и прогнозами, от этого будет зависеть, когда отопление включим во всем районе“, – сказала вице-мэр Данута Нарбут.

В прошлом году в Вильнюсском районе отопление в образовательных учреждениях и учреждениях системы здравоохранения включили 11 октября.

Отопление обычно включают, когда в течение трех суток средняя температура составляет меньше 10 градусов.

В 2023-2024 г. Во всем Вильнюсском самоуправлении отопление включили 12 октября.

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