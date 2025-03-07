Отопление в Литве подорожало: февральские морозы ударили по кошельку

Как указывает ассоциация, более высокие счета за прошлый месяц связаны с более холодной погодой.
„Если февраль 2024 года был необычайно мягким (среднемесячная температура в Литве составила +2,3°C), то в этом году она опустилась до -2,4°C. По очень грубой оценке, долгосрочное снижение температуры наружного воздуха на один градус увеличивает расход тепла на отопление помещений примерно на 5 проц. Это был важнейший фактор, который определил примерно на 30 проц. более высокое потребление тепла в феврале этого года по сравнению с прошлым годом“, - говорится в сообщении ассоциации.
Также, по словам тепловиков, размер счета определяется и ценой единицы тепловой энергии, которая в этом году выросла более чем на 16 проц. и достигла 8,7 цента за киловатт-час.
По данным Литовской ассоциации поставщиков тепла, отопление квартиры площадью 60 квадратных метров в неутепленных многоквартирных домах советской постройки в феврале обойдется в среднем в 120 евро (без НДС), в новых домах – в 49 евро, а в старых и очень плохом состоянии многоквартирных домах – в 163 евро.
В то же время в марте средняя цена на тепло в Литве снизится примерно на 2,62 проц. Самая высокая цена будет у Nemenčinės komunalinikas (14,92 цента/кВтч), а самая низкая у компании Utenos šilumos tinklai – 6,15 цента/кВтч.