2025.03.07 15:06

Отопление в Литве подорожало: февральские морозы ударили по кошельку

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Šildymas
Šildymas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

За февраль жители страны получат значительно более высокие счета за отопление, чем за февраль прошлого года, сообщает Литовская ассоциация поставщиков тепла (ЛАПТ).

Как указывает ассоциация, более высокие счета за прошлый месяц связаны с более холодной погодой.

„Если февраль 2024 года был необычайно мягким (среднемесячная температура в Литве составила +2,3°C), то в этом году она опустилась до -2,4°C. По очень грубой оценке, долгосрочное снижение температуры наружного воздуха на один градус увеличивает расход тепла на отопление помещений примерно на 5 проц. Это был важнейший фактор, который определил примерно на 30 проц. более высокое потребление тепла в феврале этого года по сравнению с прошлым годом“, - говорится в сообщении ассоциации.

Также, по словам тепловиков, размер счета определяется и ценой единицы тепловой энергии, которая в этом году выросла более чем на 16 проц. и достигла 8,7 цента за киловатт-час.

По данным Литовской ассоциации поставщиков тепла, отопление квартиры площадью 60 квадратных метров в неутепленных многоквартирных домах советской постройки в феврале обойдется в среднем в 120 евро (без НДС), в новых домах – в 49 евро, а в старых и очень плохом состоянии многоквартирных домах – в 163 евро.

В то же время в марте средняя цена на тепло в Литве снизится примерно на 2,62 проц. Самая высокая цена будет у Nemenčinės komunalinikas (14,92 цента/кВтч), а самая низкая у компании Utenos šilumos tinklai – 6,15 цента/кВтч.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии