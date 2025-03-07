Отопление в Литве подорожало: февральские морозы ударили по кошельку

„Если февраль 2024 года был необычайно мягким (среднемесячная температура в Литве составила +2,3°C), то в этом году она опустилась до -2,4°C. По очень грубой оценке, долгосрочное снижение температуры наружного воздуха на один градус увеличивает расход тепла на отопление помещений примерно на 5 проц. Это был важнейший фактор, который определил примерно на 30 проц. более высокое потребление тепла в феврале этого года по сравнению с прошлым годом“, - говорится в сообщении ассоциации.