Отопительный сезон в Паланге: обещают снижение цен

Сообщается, что "Палангские теплосети" (Palangos šilumos tinklai) начнут поставлять тепло в дома жильцов многоквартирных домов и всех остальных, являющихся клиентами этого предприятия, во вторник, 17 октября.

Однако руководители образовательных и медицинских учреждений могли принять решение о включении отопления в подведомственных им учреждениях уже с понедельника.

Также следует отметить, что по сравнению с предыдущим отопительным сезоном стоимость тепловой энергии на курорте будет на 37% дешевле и составит 9,3 цента за киловатт-час.

Как сообщила руководитель "Палангских теплосетей" Гедре Юршене, снижение цен на тепловую энергию произошло из-за того, что цена на биотопливо стабилизировалась за счет появления на рынке новых производителей, в то же время подешевел газ.