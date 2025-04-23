Отныне поездки в Вильнюс стали удобнее: один билет – две поездки

У жителей столицы и гостей города появится еще больше возможностей приобрести билеты на общественный транспорт и выбрать наиболее удобного распространителя билетов. В столице билеты на автобусы и троллейбусы, а также пополнить карту JUDU/Vilniečios можно приобрести более чем в 190 точках продаж — в магазинах Narvesen, Maxima и Rimi, некоторых магазинах AIBĖ в столице, а также в центрах обслуживания клиентов JUDU.