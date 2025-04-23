2025.04.23 15:14

Отныне поездки в Вильнюс стали удобнее: один билет – две поездки

 
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ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Путешествовать в Вильнюс стало удобнее. Пассажиры, приобретая билет на междугородний автобус на сайтах и ​​в мобильных приложениях autobusubilietai.lt и eurolines.lt, теперь могут легко одновременно добавить билет на столичный общественный транспорт. По прибытии в Вильнюс гости могут сразу же воспользоваться общественным транспортом, без дополнительных хлопот по покупке билетов на месте, сообщает портал MadeinVilnius.

„Выбрать этот вариант стоит по нескольким причинам. Это чрезвычайно удобно и экономит время – выйдя из междугороднего автобуса, вы сразу можете продолжить поездку на общественном транспорте, избегая задержек. Наконец, процесс покупки крайне прост – все можно сделать за один раз“, – говорит Виталия Роче, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга JUDU.

„Две поездки — один комбинированный билет!“ – этот слоган кампании подчеркивает комфортный и удобный способ передвижения.

Совместно с JUDU эту инициативу реализует одна из крупнейших в Литве компаний по междугородним пассажирским перевозкам „Kautra“, которая разрабатывает систему продажи билетов autobusubilietai.lt.

„Для нас важно, чтобы пассажиры могли путешествовать комфортно и без дополнительных сбоев. Такой единый билет дает возможность без лишних усилий пересесть с междугороднего автобуса на общественный транспорт столицы, поэтому мы надеемся, что это побудит еще больше людей выбирать общественный транспорт как удобную и устойчивую альтернативу путешествиям“, — говорит Линас Скарджюкас, генеральный директор Kautra.

У жителей столицы и гостей города появится еще больше возможностей приобрести билеты на общественный транспорт и выбрать наиболее удобного распространителя билетов. В столице билеты на автобусы и троллейбусы, а также пополнить карту JUDU/Vilniečios можно приобрести более чем в 190 точках продаж — в магазинах Narvesen, Maxima и Rimi, некоторых магазинах AIBĖ в столице, а также в центрах обслуживания клиентов JUDU.

Те, кто путешествует на общественном транспорте, также могут приобрести билеты в кассах самообслуживания JUDU, а также в приложениях m.ticket и Trafi, в приложении для сотрудников MELP и на странице LTG Link при покупке билета на поезд. Билеты на проезд в общественном транспорте также можно приобретать бесконтактным способом — с помощью платежной карты или смарт-устройства.

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