2025.03.20 07:00

Отменяются концерты исполняющей песни Depeche Mode группы в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Depeche Mode“ / Foto: Anton Corbijn
„Depeche Mode“ / Foto: Anton Corbijn
ФОТО: ArtistAnton CorbijnArtist; Anton Corbijn

Отменяют концерты исполняющей песни Depeche Mode российской группы в Литве, сообщает портал LRT.lt. Напомним, что эта группа недавно выступала в Кремле.

О том, что концерты в Каунасе, Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй отменяются в среду утром сообщили организаторы концертов Tribute to classic DEPECHE MODE – FreeLove Symphony Show with Orchestra.

В рекламе сообщалось, что песни известной британской группы будет исполнять Demotion, однако подробной информации об исполнителях не было. В результате выяснилось, что речь шла о российских исполнителях Devotion Mode, пишет LRT.lt.

Когда стало известно, что у группы в апреле запланирована масса выступлений в России, а в минувшие выходные она выступала в Кремле, организаторы концертов в Литве информировали об их отмене.

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