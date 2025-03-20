Отменяются концерты исполняющей песни Depeche Mode группы в Литве

О том, что концерты в Каунасе, Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй отменяются в среду утром сообщили организаторы концертов Tribute to classic DEPECHE MODE – FreeLove Symphony Show with Orchestra.

В рекламе сообщалось, что песни известной британской группы будет исполнять Demotion, однако подробной информации об исполнителях не было. В результате выяснилось, что речь шла о российских исполнителях Devotion Mode, пишет LRT.lt.