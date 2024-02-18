Отмена налоговых льгот коснулась не только ресторанов и кафе: в связи с повышением цен родители ищут альтернативу школьным обедам

Тариф НДС в этом году вернулся на прежний уровень и достиг 21%. Раньше было 9 %. "Думаем обедать где-нибудь еще, но здесь – в школе – по крайней мере, еда горячая и вкусная. Мы не хотим менять питание, хотим кушать в школе, но цены надо немного скорректировать", - сказала мать школьника Мария.

Проблема не во вкусе еды, а в цене, ведь после отмены льготы по НДС для сферы общественного питания это коснулось не только ресторанов и кафе, но и школ, детских садов, больниц, домов престарелых. "Комплексный обед, который стоил 3,80 евро, после повышения НДС уже стоит 4,20 евро", - сказала Э. Туронене.

В одной из школ Вильнюса с каждым днем на обед собирается все меньше и меньше детей. "Мы видим, что меньше детей кушают, чем до нового года. Мы просто замечаем, что родители дают еду из дома, дети едят холодную или сухую пищу", - сказала Эурика Туронене, руководитель Ассоциации производителей продуктов питания образовательных учреждений.

"Повышать цены - это естественно, потому что другая альтернатива - рентабельность предприятий общественного питания просто снизится или возрастут убытки, особенно учитывая, что первые два месяца для сферы общественного питания складываются достаточно плохо. Думаем, что этот процесс будет продолжаться", - сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Экономисты подсчитали, что, по крайней мере, на данный момент цены в кафе и ресторанах для посетителей выросли незначительно - примерно на 3%. Это значит, что если в прошлом году вы заплатили за стейк 3 евро, то сегодня он стоит на 9 центов дороже. Это только потому, что еще не все заведения повысили цены, но ситуация может быстро измениться.

"НДС облегчает нам эту ситуацию, делает ее возможной или делает невозможной. Дополнительные средства, собранные с налоговой льготы мы инвестировали в потребности наших клиентов, только для того, чтобы их было больше, потому что эта сфера особенно конкурентная" - поделилась Аида Чепукайте, руководитель HBH Vilnius.

Крупные рестораны утверждают, что даже при льготном НДС им было трудно выжить, поскольку возросшая стоимость электроэнергии и повышение заработной платы сотрудников затрудняли возможности выживания.

Но, возможно, цены не будут расти так быстро. " Напечатать только меню стоит несколько тысяч, поэтому нам уже приходится рассчитывать, насколько в среднем вырастет цена, и повышать цену раз в год, что мы и делаем, если видим, что ситуация не очень хорошая. Мы подняли цену, может быть, процентов на 10, пытаясь амортизировать рост и падение цен в течение года", - сказал глава HBH Vilnius.

Реальная картина прояснится в конце февраля

Ассоциация гостиниц и ресторанов убеждена, что государство слишком рано отменило льготы по НДС, другие европейские страны об этом пока даже не думают. Ассоциация прогнозирует, что сфера общественного питания Литвы снова погрузится в "тень".

"Порой говорят, что мы только пугаем, но это не так. Мы очень не хотим, чтобы были банкротства, и очень жалко малый бизнес", - сказала руководитель ассоциации Эвалда Шишкаускене.