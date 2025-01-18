2025.01.18 07:38

Отличные новости: в выходные ждет теплая погода

 
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Palanga
Palanga
ФОТО: Rita Gečiūnaitė | Delfi

В субботу днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 3-7 градусов тепла.

В воскресенье ночью погода не изменится – Литва останется в зоне действия антициклона. Будет пасмурно, но без особых осадков. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В воскресенье днем погода будет спокойной и теплой. По-прежнему будет облачно, без особых осадков. Температура будет достаточно высокой - 2-7 градусов тепла.

На следующей неделе погода практически не изменится. В первые дни недели будет сухо и тепло. Вероятность осадков невелика. По ночам будет около 0, а днем повсюду будет выше нуля - 1-5 градусов.

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