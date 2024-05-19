Отличные новости от синоптиков: погода и дальше будет радовать

Местами сформируются более мощные облака, из которых пойдет сильный дождь, может выпасть небольшой град. Ветер будет слабый, переменного направления, со скоростью 5-10 м/с, только местами во время грозы или перед дождем ветер может усилиться до 14 м/с. Днем температура повысится до 22-27 градусов, теплее всего будет в южных и юго-западных регионах.