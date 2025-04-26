Открывается одна из самых красивых террас Вильнюса: состоится бесплатный концерт

В 2024 году впервые публике представлена ​​отремонтированная терраса на крыше Elektrinė Музея энергетики и технологий. Летом прошлого года в мероприятиях, проходивших на террасе Elektrinė приняли участие более 32 тысяч посетителей. Столько же человек проживает в городе Мажейкяй или в Друскининкай и Паланге вместе взятых. На сцену террасы Elektrinė вышли Лукас Пилкаускас, Вилюс Попендикис, группы Garbanotas, Superkoloritas, Sirupas, Mėlyna, Ministry of Echology и другие известные голоса и таланты, только начинающие свою сценическую карьеру. „В этом году мы приглашаем вас не только следить за новостями и посещать мероприятия, но и смело связываться с нами по поводу талантливых молодых исполнителей — мы всегда ищем творческих людей, которые хотят выступить на этой исключительной сцене, расположенной выше городских крыш“, — добавляет Ж. Куткайте.