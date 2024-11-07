Открытые раны лечат капустными листьями, думая, что это воспаление, а врач ставит страшный диагноз

Если на коже появляются ранки, это значит, что рак уже распространился не только в лимфоузлы, но и в другие ткани – печень, мозг, даже в кости. Болезнь уже может серьезно распространиться. Но приходят и такие женщины, у которых давно на груди есть раны, а они думают, что это воспаление – лечатся капустными листьями и противовоспалительными лекарствами. Есть и такие, которые прячутся, говорят, что им стыдно, поэтому они не ходят к врачу. Такие симптомы свидетельствуют о прогрессирующей болезни. Поэтому цель программы, обнаружить болезнь, пока женщина ничего не чувствует – ни боли, ни уплотнений, ни других симптомов – надо проверяться профилактически“, – сказала Ушинскене.