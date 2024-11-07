Открытые раны лечат капустными листьями, думая, что это воспаление, а врач ставит страшный диагноз

Профилактически проверяется только половина женщин
Несмотря на то, что данные Центра рака НОИ показывают, что в Литве за год фиксируют 1500 новых случаев рака груди и больше 20% - это рак 3 или 4 стадии, а ежегодно эта болезнь уносит жизни 500 человек – литовские женщины, видимо, не считают это чем-то серьезным. С 2005 г. в Литве проводят программу ранней диагностики рака груди, в ней участвуют женщины 50-69 лет, каждых два года они бесплатно проходят маммографическое исследование. По данным Государственной больничной кассы, ежегодно по этой программе могут провериться больше 459 000 женщин, но это делают только 48,3% из них.
„Своевременная проверка позволяет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии и успешно их вылечить. Это значит, что болезнь не распространилась, ее легче лечить, поэтому велика вероятность полного выздоровления или дольше держать ее под контролем. Ранний диагноз позволяет быстрее начать лечение, снизить риск осложнений и улучшить качество жизни. Коротко говоря, если рано диагностировать рак, увеличивается возможность выживания и улучшается качество жизни.
Если болезнь диагностируют на ранней стадии, расходы на лечение будут меньше. Придется пройти меньше дорогих процедур, период лечения будет короче, будет меньше потребность в длительном лечении или дополнительном вмешательстве. Более низкие расходы на лечение означает небольшое финансовое бремя как для пациента, так и для системы здравоохранения“, – информирует ГБК и прибавляет, что опыт развитых стран показывает, что благодаря профилактическим программам смертность от рака груди в течение 5 лет снижается на 30%.
Однако, по словам Ушинскене, женщины не участвуют в программе и не делают маммографию из страха и из-за разных необоснованных мифов.
„Бытуем миф, что это болезненная процедура, во время которой сдавливает грудь. Неверное, многие женщины и подругам рассказывали, как это было во время исследования. Сейчас используют новое оборудование, давление меньше, но все равно на грудь кладут несколько килограммов. Если выбрать время для исследования, когда грудь менее чувствительна, это можно спокойно пережить. Не то чтобы вытерпеть, ощущения неприятные, но это не такая боль, которой надо бояться.
Второй момент - рентгеновские лучи. Женщины боятся рентгеновского излучения, думают, что оно приводит к раку. Сильное излучение может вызвать рак, одной из его причин, к примеру, может быть полученное ранее излучение, но это касается радиотерапии, речь идет об огромных дозах. Во время исследования излучение незначительное. Во время полета на самолете мы тоже сталкиваемся с излучением. Во время маммографии излучение меньше, чем, например, во время рентгена легких. Вероятность заболеть раком из-за маммографии практически равна нулю. Медицина не применяла бы такой диагностический метод, который имел бы серьезные побочные действия, если вред от него больше пользы“, – сказала собеседница.
Если женщина не нащупала уплотнения, не значит, что она здорова
Часто женщины не приходят на профилактическую проверку, поскольку думают, что если нет симптомов, то нет смысла искать у себя болезни. Однако Ушинскене отмечает, что рак - коварное заболевание, которое дает о себе знать только на поздних стадиях: „Образование может быть размером в несколько миллиметров, его не нащупаешь, не заметишь, пока оно не начнет расти и не распространится на кожу и другие ткани. Когда уплотнение уже можно нащупать, это уже продвинутая стадия“.
„А серьезно обеспокоиться надо уже тогда, когда появляются выделения из сосков, чувствуются уплотнения, сосок меняет форму или уплотняется кожа под мышкой, под мышкой нащупывается уплотнение. Женщины могут в душе мокрыми руками ощупать себя от под мышки до соска. Если что-то нащупают, надо немедленно обратиться к врачу и провериться.
Если на коже появляются ранки, это значит, что рак уже распространился не только в лимфоузлы, но и в другие ткани – печень, мозг, даже в кости. Болезнь уже может серьезно распространиться. Но приходят и такие женщины, у которых давно на груди есть раны, а они думают, что это воспаление – лечатся капустными листьями и противовоспалительными лекарствами. Есть и такие, которые прячутся, говорят, что им стыдно, поэтому они не ходят к врачу. Такие симптомы свидетельствуют о прогрессирующей болезни. Поэтому цель программы, обнаружить болезнь, пока женщина ничего не чувствует – ни боли, ни уплотнений, ни других симптомов – надо проверяться профилактически“, – сказала Ушинскене.
Если рак груди обнаруживают на ранней стадии и нет никаких симптомов, около 90% женщин после лечения полностью выздоравливают. Поэтому женщины, которые участвуют в программе, не дают болезни прогрессировать.
Как проводят маммографию?
Ушинскене обратила внимание на то, что перед исследованием не нужна никакая спецподготовка. Женщину просят снять одежду, обнажиться до пояса сверху. Во время исследования специалист кладет грудь между двумя пластинами рентгеновского аппарата и легко сжимает сверху вниз. Это необходимо сделать, чтобы снизить количество облучения, получить лучшую картину и точнее установить диагноз. Такое сжатие длится несколько секунд, потом грудь отпускают.
Во время исследования делают по две маммограммы каждой груди, всего 4. Маммограммы оценивают два врача радиолога и представляют выводы. Основная цель оценки - установить, есть ли признаки ранней стадии рака. Если никаких изменений нет, женщину пригласят на обследование через два года.
Если обнаруживают изменения, женщине предлагают пройти более тщательное обследование, если надо – делают биопсию, ставят диагноз. Более тщательное исследование проводят в кратчайшие сроки. В большинстве случаев после дополнительного исследования рак не находят. А если все же его диагностируют, то сразу же проводят лечение.
Будут приглашать на проверку больше женщин
С 1 января 2025 г ждет новшество – расширят возраст женщин, которых будут обследовать, не будут требовать направления семейного врача и включат новое исследование – томосинтез молочной железы.
„Программу меняют в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии „Новый взгляд ЕС на отбор для профилактики рака молочной железы“, ее цель: […] расширить возраст с 50–69 до 45–74 лет, и обсудить возможность применения конкретных мер диагностики для женщин с очень плотной тканью груди […].
В этом и в следующем году, до 31 декабря 2025 г. испробуют новую модель проведения предварительной диагностики, в которой участвуют региональные центры координирования профилактики рака молочной железы и еще несколько десятков учреждений. Во время пилотного проекта до 31 декабря 2024 г. будут проверять женщин 50–69 лет, а с 1 января 2025 г. – 45–74 лет“, – информирует Минздрав.
На данный момент о программе профилактики рака и других болезней пациентов информируют семейные врачи, они же дают направление. После внедрения новой модели, семейным врачам не придется давать направления, а информированием будут заниматься два центра координирования – Сантаришкская клиника и Каунасская клиника.
„Единый порядок организации программ профилактики во всей стране позволит обеспечить одинаковую доступность услуг для всех жителей, независимо от поликлиники и поможет устранить неравномерность в системе здравоохранения. Новый порядок должен побудить жителей участвовать в программах превенции онкозаболеваний.
Женщинам ничего самим делать не придется, обо всем позаботится координационный центр. Его работники составят список лиц целевой группы, выберут, кого пригласить на обследование, вышлют им сообщение и зарегистрируют время визита в системе предварительной записи.
Если человек не попал в целевую группу/или чувствует себя неважно, или у него есть медицинские показания, то решение о необходимости проведения обследования будет принимать семейный врач. Он назначит необходимые исследования, лечение, а если надо - даст направление к специалисту“, – указали представители Минздрава.
Если во время программы у пациента обнаружат злокачественную опухоль, услуги ему организуют через „зеленый коридор“. Эта модель управления потоком пациентов действует в 6 учреждениях здравоохранения, которые составляют кластер онкологии, пациенту назначают управляющего.
„Управляющий организует процесс и регистрирует пациента на диагностику и лечебные процедуры до установки диагноза, составит план лечения и назначит первую процедуру.
Надо отметить, что срок завершения пилотного проекта - 31 декабря 2025 г., поэтому перемены в программе в национальном масштабе начнутся с 1 января 2026 г. Однако перемены в возрастной группе начнутся с 1 января 2025 г.“, – информирует Минздрав.
На вопрос, что такое томосинтез молочной железы, представители министерства указали, что это метод исследования груди с помощью рентгеновского излучения, позволяющий обнаружить даже очень маленькие (до 2–3 мм) подозрительные образования.