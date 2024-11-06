2024.11.06 07:04

Открытое письмо матери молодого полицейского: не у всех полицейских есть водительский стаж, есть и другие нарушения ПДД

 
комментарий полиции
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Reidas Vilniuje
Reidas Vilniuje
ФОТО: Lietuvos policija

В редакцию Delfi обратилась мать молодого полицейского, которую беспокоят не только требования к ее сыну на службе, но и другие нарушения. В письме женщина утверждает, что молодые водители управляют автомобилями без необходимого двухлетнего стажа, а на машинах нет „кленового листа“. Женщина вопрошает: могут ли такие стражи порядка выполнять свои функции во время срочных вызовов? Ситуацию прокомментировала и полиция Литвы.

„Хочу поделиться информацией и понять, что происходит, нормально ли это.

Наверное, ничего необычного в том, что в Швенченском районе патрулирует полиция, нет. Это нормально, но меня беспокоит, что у водителей патрульных машин нет двухлетнего стажа.

Возникает вопрос ответственности руководства при составлении графиков дежурства.

1. ПДД существуют для всех – где кленовый лист на патрульной машине? Будет ли составлен протокол и, кто виноват?

2. Как такие водители без необходимого стажа реагируют на срочные вызовы (речь идет о превышении скорости, поездке на скорости выше 80 км/ч)?

3. Если такой патруль едет на скорости не больше 80 км/ч, может ли он нормально реагировать на срочный вызов, кто в ответе за возможное опоздание? А если он превышает скорость, кто под угрозой?

4. Понятно, что я не хочу обвинять молодого полицейского, но ПДД существуют для всех.

5. Кто считает, сколько раз молодые полицейские нарушили ПДД (отсутствие кленового листа, превышение скорости и т.д.)?

6. Сколько еще в Литве таких водителей?

7. Может, все у кого нет двухлетнего стажа, могут ездить без кленового листа? Зачем он нужен, если и полиция его не использует?

8. И, наконец, я - мама. Что делать, когда руководство ставит молодого водителя в такие условия?“, – вопрошала женщина.

Комментарий полиции

„Ряды полиции постоянно пополняют молодые сотрудники, выпускники профессиональной школы. В ней молодых полицейских стараются в кратчайшие сроки научить разбираться в своих функциях в теории и на практике. С помощью кураторов они получают необходимые знания и опыт, учатся самостоятельно планировать рабочее время и принимать решения. Сожалеем, что возможность управлять служебным автомобилем была предоставлена сотрудникам, которые еще только учатся отвечать за свои действия и принимать решения“, – сказала представитель Литовской полиции Йоруне Люткене.

По ее словам, одна из ценностей Литовской полиции - культура безопасного вождения, это приоритет.

„Мы еще больше внимания уделим обучению молодых полицейских самостоятельности, будем помогать им в приобретении необходимых навыков, будем побуждать к самостоятельности, инициативности и ответственности“, – заверила Люткене.

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