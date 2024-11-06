Открытое письмо матери молодого полицейского: не у всех полицейских есть водительский стаж, есть и другие нарушения ПДД

„Хочу поделиться информацией и понять, что происходит, нормально ли это.
Наверное, ничего необычного в том, что в Швенченском районе патрулирует полиция, нет. Это нормально, но меня беспокоит, что у водителей патрульных машин нет двухлетнего стажа.
Возникает вопрос ответственности руководства при составлении графиков дежурства.
1. ПДД существуют для всех – где кленовый лист на патрульной машине? Будет ли составлен протокол и, кто виноват?
2. Как такие водители без необходимого стажа реагируют на срочные вызовы (речь идет о превышении скорости, поездке на скорости выше 80 км/ч)?
3. Если такой патруль едет на скорости не больше 80 км/ч, может ли он нормально реагировать на срочный вызов, кто в ответе за возможное опоздание? А если он превышает скорость, кто под угрозой?
4. Понятно, что я не хочу обвинять молодого полицейского, но ПДД существуют для всех.
5. Кто считает, сколько раз молодые полицейские нарушили ПДД (отсутствие кленового листа, превышение скорости и т.д.)?
6. Сколько еще в Литве таких водителей?
7. Может, все у кого нет двухлетнего стажа, могут ездить без кленового листа? Зачем он нужен, если и полиция его не использует?
8. И, наконец, я - мама. Что делать, когда руководство ставит молодого водителя в такие условия?“, – вопрошала женщина.
Комментарий полиции
„Ряды полиции постоянно пополняют молодые сотрудники, выпускники профессиональной школы. В ней молодых полицейских стараются в кратчайшие сроки научить разбираться в своих функциях в теории и на практике. С помощью кураторов они получают необходимые знания и опыт, учатся самостоятельно планировать рабочее время и принимать решения. Сожалеем, что возможность управлять служебным автомобилем была предоставлена сотрудникам, которые еще только учатся отвечать за свои действия и принимать решения“, – сказала представитель Литовской полиции Йоруне Люткене.
По ее словам, одна из ценностей Литовской полиции - культура безопасного вождения, это приоритет.
„Мы еще больше внимания уделим обучению молодых полицейских самостоятельности, будем помогать им в приобретении необходимых навыков, будем побуждать к самостоятельности, инициативности и ответственности“, – заверила Люткене.