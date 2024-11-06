Открытое письмо матери молодого полицейского: не у всех полицейских есть водительский стаж, есть и другие нарушения ПДД

3. Если такой патруль едет на скорости не больше 80 км/ч, может ли он нормально реагировать на срочный вызов, кто в ответе за возможное опоздание? А если он превышает скорость, кто под угрозой?

2. Как такие водители без необходимого стажа реагируют на срочные вызовы (речь идет о превышении скорости, поездке на скорости выше 80 км/ч)?

1. ПДД существуют для всех – где кленовый лист на патрульной машине? Будет ли составлен протокол и, кто виноват?

Наверное, ничего необычного в том, что в Швенченском районе патрулирует полиция, нет. Это нормально, но меня беспокоит, что у водителей патрульных машин нет двухлетнего стажа.

„Хочу поделиться информацией и понять, что происходит, нормально ли это.

4. Понятно, что я не хочу обвинять молодого полицейского, но ПДД существуют для всех.

5. Кто считает, сколько раз молодые полицейские нарушили ПДД (отсутствие кленового листа, превышение скорости и т.д.)?

6. Сколько еще в Литве таких водителей?

7. Может, все у кого нет двухлетнего стажа, могут ездить без кленового листа? Зачем он нужен, если и полиция его не использует?

8. И, наконец, я - мама. Что делать, когда руководство ставит молодого водителя в такие условия?“, – вопрошала женщина.

Комментарий полиции