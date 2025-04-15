2025.04.15 14:40

Открыта обновленная легендарная вильнюсская скульптура

 
ru.DELFI.lt

Перед Пасхой была обновлена легендарная вильнюсская скульптура „Яйцо“. Открытая 15 апреля скульптура останется здесь и после праздника.

Напомним, что прежде эта скульптура стояла в районе Ужуписе, на месте ужупского „Ангела“ и символизировала возрождение района. Позже яйцо продали с аукциона и поместили на перекрестке ул. Раугиклос и Шв. Стяпоно. За 20 лет оно стало неотъемлемой частью этого места.

Atnaujinto Vilniaus „Kiaušinio“ atidengimo renginys

Во вторник мэр города Валдас Бенкунскас и член Вильнюсского клуба, инициатор обновления яйца Гедиминас Турса открыли обновленную скульптуру. Идею творения представили художницы Лияна и Эмиле Турскитес. Яйцо украшено растительными мотивами и помещено в гнездо.

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