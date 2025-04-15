Открыта обновленная легендарная вильнюсская скульптура

Напомним, что прежде эта скульптура стояла в районе Ужуписе, на месте ужупского „Ангела“ и символизировала возрождение района. Позже яйцо продали с аукциона и поместили на перекрестке ул. Раугиклос и Шв. Стяпоно. За 20 лет оно стало неотъемлемой частью этого места.