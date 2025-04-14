Открыта линия консультаций по вопросам гражданской обороны

Позвонив по телефону 0 707 56 880, жители смогут получить ответы на интересующие их вопросы гражданской обороны. Жители смогут проконсультироваться с представителями органов гражданской обороны о том, как обеспечить свою безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

По номеру можно обращаться в рабочие дни (понедельник-четверг с 8.00 до 11.00 час. и с 13.00 до 16.00 час., пятница с 8.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00 час).

По этому номеру телефона также можно получить информацию и консультации для частных лиц и предприятий по вопросам пожарной безопасности. Все звонки на этот номер бесплатны, сообщает ДПБС.

В будущем процедура консультаций будет усовершенствована.