Открыта линия консультаций по вопросам гражданской обороны

Позвонив по телефону 0 707 56 880, жители смогут получить ответы на интересующие их вопросы гражданской обороны. Жители смогут проконсультироваться с представителями органов гражданской обороны о том, как обеспечить свою безопасность во время чрезвычайных ситуаций.
По номеру можно обращаться в рабочие дни (понедельник-четверг с 8.00 до 11.00 час. и с 13.00 до 16.00 час., пятница с 8.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00 час).
По этому номеру телефона также можно получить информацию и консультации для частных лиц и предприятий по вопросам пожарной безопасности. Все звонки на этот номер бесплатны, сообщает ДПБС.
В будущем процедура консультаций будет усовершенствована.
Дополнительную информацию о том, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, можно найти на сайте https://lt72.lt/ и в мобильном приложении LT72.
По данным последнего репрезентативного опроса населения, инициированного Министерством внутренних дел, число людей, знающих, что делать в случае стихийных бедствий или бедствий, вызванных человеком, за пять лет выросло с 48 до 52 проц. Около 90 проц. жителей страны получают короткие предупреждающие сообщения, 53 проц. имеют запасы продовольствия на 72 часа, а 36 проц. знают местонахождение ближайшего укрытие.