Открылась одна из самых красивых террас Вильнюса

„Мы гордимся тем, что смогли создать такое пространство в Вильнюсе — открытое, смелое, сочетающее индустриальное наследие с живой культурой. В прошлом сезоне мы наглядно увидели, что с помощью бесплатных концертов и мероприятий мы значительно увеличиваем доступность культуры для всех жителей и гостей города. Таким образом, мы вносим вклад в культурную жизнь города — создаем дополнительную ценность для Вильнюса, продвигая интересный, активный досуг. С нетерпением ожидая очередного сезона, мы понимаем, что терраса Elektrinė — это не только уникальное место для проведения мероприятий, но и прекрасное пространство для роста молодых исполнителей. „Мы гордимся тем, что предлагаем площадку, где молодые литовские исполнители могут представить свою музыку, найти слушателей и получить ценный сценический опыт“, — делится Жара Куткайте, руководитель отдела мероприятий и культурных проектов Музея энергетики и технологий.