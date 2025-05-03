Открылась одна из самых красивых террас Вильнюса

В этом сезоне на террасе на крыше Elektrinė вас ждут различные мероприятия — танцы, живая музыка, эксклюзивные концерты, кинопоказы и различные творческие мероприятия. В этом году на сцену террасы Elektrinė выйдут известные и любимые музыкальные коллективы: Los Secretos de Pablo, звезды Евровидения Katarsis, зажигательные Mood Sellers и, конечно же, многие другие, которые создадут незабываемую атмосферу и исключительные летние вечера.
„Мы рады открыть террасу на крыше Музея энергетики и технологий Elektrinė. В этом сезоне мы представим еще больше мероприятий, культурных инициатив и интерактивных мероприятий на свежем воздухе. „Это не только возможность для жителей и гостей Вильнюса взглянуть на Вильнюс с новой точки зрения, но и приглашение ощутить историю, настоящее и будущее города современным, вдохновляющим и коллективным способом“, — говорит Миколас Быстрицкас, директор Музея энергетики и технологий.
„Мы гордимся тем, что смогли создать такое пространство в Вильнюсе — открытое, смелое, сочетающее индустриальное наследие с живой культурой. В прошлом сезоне мы наглядно увидели, что с помощью бесплатных концертов и мероприятий мы значительно увеличиваем доступность культуры для всех жителей и гостей города. Таким образом, мы вносим вклад в культурную жизнь города — создаем дополнительную ценность для Вильнюса, продвигая интересный, активный досуг. С нетерпением ожидая очередного сезона, мы понимаем, что терраса Elektrinė — это не только уникальное место для проведения мероприятий, но и прекрасное пространство для роста молодых исполнителей. „Мы гордимся тем, что предлагаем площадку, где молодые литовские исполнители могут представить свою музыку, найти слушателей и получить ценный сценический опыт“, — делится Жара Куткайте, руководитель отдела мероприятий и культурных проектов Музея энергетики и технологий.