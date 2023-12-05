Отец ребенка, которого забрали у матери, обратился в полицию

На видео видно и слышно, как ребенка забирают у матери, ребенок зовет на помощь.
Службы сообщили, что видео было сделано в сентябре этого года. Мать с ребенком скрывалась, не выполняла постановление суда, который решил, что ребенок должен жить с отцом.
Сообщалось, что на видео зафиксирована самая болезненная процедура, которая не отражает контекст всей истории.
Отец ребенка сказал Lrytas.lt, что его потряс тот факт, что на видео видно лицо ребенка, слышен его голос, поразила и агрессивная реакция людей.
"Все комментируют, не зная реальную ситуацию. Это доставило нам немало проблем. Когда появилось видео, друзья стали расспрашивать сына, сейчас он не хочет ходить в школу, хотя до этого посещал ее охотно, был счастлив", – сказал отец.
В связи с публичной демонстрацией видео отец обратился в полицию и к администраторам социальной сети с просьбой убрать видео, но администрация якобы отказалась удалять видео, на котором виден ребенок.
Отец сказал, что первая этим видео поделилась мать ребенка – его бывшая жена. Мужчину это удивило.
Ведомства на появление этого видео отреагировали в понедельник. Сообщалось, что расследование начала контролер по правам ребенка Эдита Жёбене.
Служба по защите прав ребенка обратилась в полицию. Она проводит также внутреннее расследование, чтобы оценить действия своих работников.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал работу службы по защите прав детей, после того как публично стали распространять видео, на котором запечатлено, как у матери насильно забирают ребенка. Глава страны призывает контролера Службы по правам детей и другие ответственные ведомства как можно скорее оценить ситуацию.
"Мы еще раз увидели, как много не достает службам и обществу для искреннего, небюрократического подхода к заботе о детях", – писал Науседа в Facebook.
"Необходимо, чтобы контролер по правам ребенка немедленно представил вердикт. Глава Соцмина вместе с Государственной службой по правам детей и усыновлению должна немедленно оценить эту ситуацию и действия работников, (...) принять быстрые и эффективные меры, писал глава страны.
Он подчеркнул, что действия служб не должны дополнительно травмировать ребенка, они должны уметь действовать так, чтобы были гарантированы интересы ребенка.
"К сожалению, во время инцидента в Паланге интересы ребенка остались в стороне. Применение силы в отношении ребенка, пусть и из лучших побуждений, недопустимо, с этим нельзя мириться. Это не защита прав ребенка, а наоборот", – заметил Науседа.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что заявления президента Науседы ее разочаровало.
По словам министра, комментарии президента по этому вопросу - "оппортунизм".
"Оппортунизм. Я разочарована комментарием, поскольку не упущен случай погнаться за моментной популярностью в социальных сетях. Вместо того, чтобы защищать наилучшие интересы ребенка. Я разочарована", – сказала министр.
"Есть постановление суда. Оно такое, какое есть, наверное его нельзя отрицать", – акцентировала Навицкене.