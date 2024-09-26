Отец похищенного в среду мальчика рассказал, как все случилось

В четверг утром отец мальчика сказал Delfi, что ребенок чувствует себя хорошо.

„Я думал, что он сегодня будет дольше спать, но он проснулся только на полчаса позже. Сегодня мы не поведем его в школу и, наверное, несколько дней сделаем выходными, поскольку хотим пережить это происшествие. Это было событие и для родителей, и для ребенка“, – заметил он.

На вопрос, как он оценивает информацию о том, что ребенок якобы сидел в тележке и ждал маму, мужчина ответил, что не знает, чем объяснить это.

„Я не знаю, кто такое сказал, но, мне кажется, это сказал кто-то из полицейских, когда вводил первичную информацию. На деле все было иначе.