Отец похищенного в среду мальчика рассказал, как все случилось

В четверг утром отец мальчика сказал Delfi, что ребенок чувствует себя хорошо.
„Я думал, что он сегодня будет дольше спать, но он проснулся только на полчаса позже. Сегодня мы не поведем его в школу и, наверное, несколько дней сделаем выходными, поскольку хотим пережить это происшествие. Это было событие и для родителей, и для ребенка“, – заметил он.
На вопрос, как он оценивает информацию о том, что ребенок якобы сидел в тележке и ждал маму, мужчина ответил, что не знает, чем объяснить это.
„Я не знаю, кто такое сказал, но, мне кажется, это сказал кто-то из полицейских, когда вводил первичную информацию. На деле все было иначе.
Около магазина есть зона отдыха. Одна зона была в торговом зале, где работают продавцы и видят ребенка, там есть мягкие кресла, на которых сидели в ожидании мам другие дети. Одним словом, это место активно посещаемое, в нескольких метрах от него стоят те самые автоматы, в которые забрасываешь евро и можешь кататься на машинке.
Наш ребенок получил евро и пошел кататься, но через минуты три катание закончилось. Мальчик сидел рядом с этим автоматом, ждал маму в надежде получить еще евро“, – рассказал мужчина.
По его словам, супруга в этот момент на минутку забежала в магазин купить футболку.
„Ей нужно было ровно столько времени, чтобы выбрать свой размер, купить и выйти из магазина. Ребенок находился в зоне видения, она не раз оборачивалась, чтобы посмотреть, где сын. Когда она вышла из магазина, ребенка не было.
Конечно, первой мыслью было, что он пошел в магазин Lego или в туалет и не предупредил маму. Ведь это первоклассник, не младенец“, – сказал отец мальчика.
На вопрос, почему сын мог уйти с чужой женщиной, он сказал, что ночью мало спал и сам все время думал, почему так получилось.
„Я ночью спал только три часа. Это был большой вопрос для меня как отца, который заботится о своем ребенке. Видите ли, ребенок блокирует эту информацию и сам не может объяснить, почему.
Наша версия, версия родителей, тут, конечно, надо бы у психологов спросить, но мы думаем, что ребенок общается с чужими и незнакомыми людьми, уважает их и боится.
Например, в семье наш ребенок ведет себя иначе – если ему что-то не нравится, вырывается и убегает в комнату, закрывается там. Через 5 минут возвращается. Дома он так себя ведет“, – сказал отец.
Он считает, что, скорее всего, женщине как-то удалось повлиять на ребенка.
„Думаю, это феномен этой женщины, такая магия, ей удалось напугать ребенка, сбить с толку, может, своим видом или словами. (Я не знаю, какой у нее диагноз).
Она подошла и напугала ребенка, а страх сковывает. Он плакал, мог бежать, но не бежал из-за такого состояния. Я сам все ночь думал, как такое возможно.
Думаю, на волевого первоклассника подействовал феномен этой женщины“, – предположил он.
Ему было странно, что женщине удалось пройти через торговый центр, может, она отвечала людям, что она - бабушка мальчика.
„Представьте, женщина, которая по возрасту годится в бабушки, говорит, что это ее внук, что думать людям? , Может, ребенок капризничает, не слушается, такое ведь бывает? И все, никто из взрослых людей не реагировал“, – сказал отец мальчика.
„Это делалось в наглую, камеры снимают, люди ходят, я человек не думает, что кто-то может остановить. Наверное, только нездоровый человек на такое способен. Так мы и попали в такой капкан“, – продолжил он.
Мужчина сказал, что благодарит общество за помощь.
Delfi напоминает, что в среду в Вильнюсе пропал 6-летний мальчик. Он исчез из торгового центра Akropolis. Ребенка искала полиция, обращались за помощью к обществу. Мальчика из ТЦ увела 57-летняя женщина. Она была задержана полицией и передана в руки врачей.