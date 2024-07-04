Отец будущего девятиклассника не знает, получит ли его сын место в школе

Отец будущего девятиклассника Артурас сказал, что не знает, пойдет ли его сын в сентябре в школу.
Заявка была подана в гимназию Габиёс, где ребенок учился три года, потом учился в соседней прогимназии. Вернуться в гимназию Габиёс не получается, не берут ребенка и соседние школы.
„По закону дети обязаны окончить 10 классов, но государство это право не гарантирует“, – сказал Артурас.
Таких родителей много. По предварительным данным, место в школах не получили 250 детей - первого, пятого и девятого классов.
„Больше всего девятиклассников, потому что их на 500 больше, чем было год назад“, – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Алина Ковалевская.
Руководители школ говорят, что заявки подают в 5 раз больше детей, чем школа может принять.
„Мы можем принять 150 учеников, а заявок больше 600. При заполнении документа, родители указывают три школы“, – сказал представитель Ужупской гимназии Вайдас Райжис.
Министр образования Радвиле Моркунайте-Микуленене отмечает, что с такой проблемой столкнулся не только Вильнюс.
Она заметила, что муниципалитеты обязаны найти места для всех детей.
Вильнюс планирует построить две школы - в Павильнисе и в Пашилайчай, но пока их нет, остается расширять классы в существующих
Муниципалитет обещает лично связаться с каждым из родителей, чьи дети еще не получили место в школах, но не заверяет, что для всех найдет место.
Родители обеспокоены - вдруг придется возить детей в другой конец города или в район.