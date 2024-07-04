2024.07.04 16:52

Отец будущего девятиклассника не знает, получит ли его сын место в школе

 
ru.DELFI.lt
Moksleiviai
Moksleiviai
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Прием в школы в этом году не обходится без недовольства. 250 детей в Вильнюсе до сих пор не получили место в школе. Лето идет, oродители не знают что из ждет - придется возить ребенка на другой конец города или платить за частную школу.

Отец будущего девятиклассника Артурас сказал, что не знает, пойдет ли его сын в сентябре в школу.

Заявка была подана в гимназию Габиёс, где ребенок учился три года, потом учился в соседней прогимназии. Вернуться в гимназию Габиёс не получается, не берут ребенка и соседние школы.

„По закону дети обязаны окончить 10 классов, но государство это право не гарантирует“, – сказал Артурас.

Таких родителей много. По предварительным данным, место в школах не получили 250 детей - первого, пятого и девятого классов.

„Больше всего девятиклассников, потому что их на 500 больше, чем было год назад“, – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Алина Ковалевская.

Руководители школ говорят, что заявки подают в 5 раз больше детей, чем школа может принять.

„Мы можем принять 150 учеников, а заявок больше 600. При заполнении документа, родители указывают три школы“, – сказал представитель Ужупской гимназии Вайдас Райжис.

Министр образования Радвиле Моркунайте-Микуленене отмечает, что с такой проблемой столкнулся не только Вильнюс.

Она заметила, что муниципалитеты обязаны найти места для всех детей.

Вильнюс планирует построить две школы - в Павильнисе и в Пашилайчай, но пока их нет, остается расширять классы в существующих

Муниципалитет обещает лично связаться с каждым из родителей, чьи дети еще не получили место в школах, но не заверяет, что для всех найдет место.

Родители обеспокоены - вдруг придется возить детей в другой конец города или в район.

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