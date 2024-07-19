Отдыхающие нашли в Паланге новое место для мытья ног – жители возмущены

Каждый год отдыхающие жалуются на то, что в Паланге не хватает мест для мытья ног. Отдыхающие садятся на лавочки и счищают песок руками, а иногда идут с грязными ногами. Есть и те, кому не лень дойти до сквера Юрате и Каституса и помыть ноги в специально оборудованном для этого месте.