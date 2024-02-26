Отдыхающие делятся фотографиями разрушений в одном из самых красивых мест литовского взморья

Старший научный работник центра Исследования природы Гинтаутас Жилинскас рассказал, что обрыв, который называют Голландским колпаком, ежегодно уменьшается на 0,5 м, но бывают такие годы, когда он уменьшается на 1,5 м.
"Мы измеряем его уже несколько десятилетий. Бывает так, что три года без оползней, а потом сразу 1,5 м или даже больше. Если говорить о красивом ландшафте, то Голландский колпак от этого только становится выше. Сейчас его высота – около 18 м, а в будущем увеличится до 24 м. Это случится через пару сотен лет", – сказал DELFI Жилинскас.
Ученый прибавил: "На Голландском колпаке оборудована временная смотровая площадка, которая со временем тоже разрушится. В будущем ее надо будет оборудовать в другом месте".
Ученый не считает разрушения около Голландского колпака катастрофой и объясняет их законами природы.
"Ситуация естественная. Обрыв разрушают подземные источники – грунтовые воды, не море. На это влияют и наши зимы: то теплеет, то снова холодает... Грунтовые воды, особенно этой зимой, то замерзают, то оттаивают – в результате начинаются оползни", – пояснил Жилинскас.
На вопрос, как можно приостановить такой процесс, Жилинскас ответил: "Можно ставить железобетонные укрепления, как это делают в Калининградской области. Но и это не гарантирует долговечность. На примерах видно, что через 15-20 лет, а иногда через 8 лет, эти конструкции изнашиваются... Кроме того, если укреплять Голландский колпак такими конструкциями, он утратит свою природную, естественную красоту", – убежден ученый.
Он также предлагает оставить на месте поваленные деревья.
На вопрос, не опасно ли людям ходить по Голландскому колпаку, он ответил: "Конечно, надо быть осторожными. Я заметил, что время от времени наверху натягивают стоп-ленту. У нас обрывы не такие крутые, как в Америке, в Сан-Диего. Там оползни сходят волнами, в этом году уже погибли несколько человек".