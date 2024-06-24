Отдыхавшие на взморье жители Литвы застряли в заторе под Каунасом

"7 км до Каунаса со стороны Клайпеды. Ведутся дорожные работы, кажется, нет никаких ДТП. Машины еле едут. Думаю, ближе к вечеру образуется большой затор, поскольку поток машин со взморья увеличивается. Там серьезный затор", – писал читатель Kas vyksta Kaune.
Позже каунасец сообщил о ДТП.
Дежурная Главного комиссариата Каунасского округа сказала, что полиция о ДТП информации не получала.
По ее словам, заторы могут фиксироваться из-за дорожных работ.
Напомним, что дорога в сторону Клайпеды стала сложнее из-за закрытия Саргенской эстакады.
Водители, которые едут из Вильнюса в Мариямполе, приходится ехать через Ванджёгалское шоссе. Из-за этого образуются огромные заторы. Движение по виадуку закрыто до 28 июня.