Отдых у Балтийского моря, а не у Средиземного: растет популярность поездки в выходные дни

„Путешествия по странам Балтии мы организовывали и раньше, но под влиянием пандемии их организацию прекратили. Теперь, наблюдая интерес жителей Латвии, мы снова возобновили предложение путешествий по Балтии - обычно это двухдневные туры по выходным. Многие жители Латвии побывали в разных странах, но до сих пор не видели многих достопримечательностей здесь, на родине. Кроме того, есть интерес к поездкам в Эстонию, причем не только в столицу Таллин, но и шире - на осмотр водопадов и замков. В двухдневное путешествие важно включить и интересные природные объекты, и исторические места, и время для отдыха“, — описывает тенденции Пукитс.