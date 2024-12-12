Отдых на природе испортили охотники: на наших глазах были убиты косули

„В выходные по случаю моего дня рождения мы поехали в красивое и уютное место, в удаленный дом отдыха в Таутрагском районе. Мы хотели отдохнуть от городского шума, развеяться, восстановить душевное равновесие.
Однако из-за охотников Таурагского района ничего не получилось – в мой день рождения, у меня на глазах, в 150 м от нашего домика были убиты косули. В 150 м!!!!“, – писала фотограф Гинтаре Бакунайте.
Она сказала, что в субботу проснулась и заметила вдали, около леса, людей в яркой одежде. Затем прогремел выстрел.
„Настроение испортилось сразу же. Не будет покоя, подумала я. Однако я и подумать не могла, что будут стрелять рядом с домом.
Вскоре черная охотничья собака выгнала из кустов косулю. Я замерла. Думала так – Боже, ее застрелят. Вскоре к кустам около дома подошел охотник. Потом послышался странный звук. Сейчас я понимаю, что это был крик подстреленной косули“, - рассказала женщина.
„Через мгновение на поляну перед домиком выбежала целая семья косуль. Сердце билось как сумасшедшее, меня охватила паника.
Я пыталась успокоить себя - не будут стрелять. Ведь рядом дом. Это неадекватно. Но тут прогремел выстрел. Я спряталась на кухне, это было единственное место без окон. Потом снова послышались выстрелы“, - сказала Гинтаре.
Женщина связалась с владельцем домика и узнала, что об охоте их не предупреждали.
„Хозяин был в ужасе. Реакция была мгновенной, приехали, стали выяснять ситуацию. Оказывается, формально хозяева ничего сделать не могли – место, где охотились, им не принадлежит. Однако они сказали, что много раз просили охотников охотиться подальше от дома. Просьбы не помогли.
Хорошо, охота - легальная деятельность. Хорошо, формально охотятся не на частной земле. Но неужели не действует элементарная человечность? Неужели все измеряется законами?
Отмерил землю и вот тебе... А как же отношения между людьми? Если знаешь, что здесь домики для отдыха, у них есть хозяин. Деревня маленькая, все друг друга знают. Хозяев не предупредили. Говорили нам, что если бы они знали, предложили бы другой домик“, – сказала Гинтаре.
„Кстати, охотники через владельцев домиков передали нам извинения и подарок - какое-то вяленое мясо. Мы не могли принять подарок, подумали и поняли, что лучшим извинением было бы не стрелять в такой ситуации. Я считаю, они не должны были стрелять перед окнами. ŠiaipЭто не та ситуация, когда не было выбора“, – продолжила она.
Представители Департамента охраны природы указали, что охотники не могут стрелять на расстоянии ближе 200 м к зданиям. Однако загонщики и охотники с оружием в этой зоне ходить могут. Охотники не обязаны информировать о планирующейся охоте.
По данным работников департамента, по двору ходил загонщик, а не охотник.
„Рекомендуется охотникам поддерживать связь с жителями, информировать их о процессах“, – было сказано в сообщении.
Департамент напоминает, что о нарушениях в сфере охраны природы следует информировать по номеру 112 или по эл. почте info@aad.am.lt.