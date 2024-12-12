Отдых на природе испортили охотники: на наших глазах были убиты косули

„В выходные по случаю моего дня рождения мы поехали в красивое и уютное место, в удаленный дом отдыха в Таутрагском районе. Мы хотели отдохнуть от городского шума, развеяться, восстановить душевное равновесие.

Однако из-за охотников Таурагского района ничего не получилось – в мой день рождения, у меня на глазах, в 150 м от нашего домика были убиты косули. В 150 м!!!!“, – писала фотограф Гинтаре Бакунайте.

Она сказала, что в субботу проснулась и заметила вдали, около леса, людей в яркой одежде. Затем прогремел выстрел.

„Настроение испортилось сразу же. Не будет покоя, подумала я. Однако я и подумать не могла, что будут стрелять рядом с домом.