От зимы не останется и следа: даже по ночам будет выше нуля

Ночью снег будет идти на востоке страны, мокрый снег в центральной ее части и дождь и моря.

Во вторник днем будет идти дождь, в основном небольшой. Ветер понемногу успокоится, скорость ветра снизится до 8-13 м/с, а 15-18 м/с будет лишь местами. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В ночь на среду местами выпадут небольшие смешанные осадки. Местами возможен гололед. Ночью будет 0-3 градуса тепла. Усилится ветер до 15-20 м/с. Днем местами прогнозируют сильные осадки, будет 1-6 градусов тепла.