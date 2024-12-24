От свечей с ведром воды до разноцветных светодиодов: как появились на свет рождественские гирлянды

Да будет свет

Рекламный трюк Джонсона привлек внимание всей страны, и к 1890 году General Electric наладила целое производство электрических гирлянд. Увы, в первые годы позволить их себе могли только богатые люди. Для установки таких гирлянд был необходим генератор или аккумулятор для обеспечения электроэнергии, каждая лампочка при этом подключалась индивидуально. В те времена украшение дома к Новому году могло обойтись в 300 долларов (9000 долларов по сегодняшним меркам). Согласно диссертации Керри Дин, рождественские гирлянды стали „модной фишкой для богатых“, а „вечеринки у рождественских елок, украшенных электрическими огнями, были масштабными мероприятиями для детей из высшего общества“.



По мере развития технологий рождественские гирлянды становились дешевле и безопаснее. В 1903 году в универмагах начали продаваться первые гирлянды, смонтированные из восьми лампочек, стоили они целых 12 долларов (более 300 долларов по сегодняшним меркам). Семьи, которые не могли позволить себе купить гирлянду, арендовывали их на сезон. Такая услуга стоила всего 1,5 доллара (40 долларов по сегодняшним меркам). К 1914 году цена гирлянды снизилась до 1,75 долларов, а к 20-м годам фирменные рождественские огоньки стали доступны большинству американцев.