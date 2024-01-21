От работы в корпорации до своего бизнеса: история украинки, открывшей магазин вышиванок в Вильнюсе

Екатерина Сердюк приехала вместе со своей дочкой в Литву из Днепра через пару дней после начала войны.
"Когда мы приехали сюда (в Вильнюс – прим.), не было ни плана переезда, ни идей как жить, вообще ничего. 23 февраля мы проснулись в 5 утра от взрывов, было очень страшно, и я сразу решила, что надо уезжать в безопасное место. Мы с дочкой просто ехали в никуда".
По словам Екатерины, чтобы не впасть в депрессию и апатию, нужно обязательно чем-то заниматься, быть сосредоточенным на своих целях. Хотя вначале, сразу после переезда в Литву, Екатерина думала о том, чтобы вернуться в родной город Днепр.
"Многие мне говорили, что у нас в городе все спокойно, можно возвращаться. Но когда я приехала туда на три дня за вещами, все эти дни были непрекращающиеся взрывы. Взрывы есть, только о них никто не пишет. И тогда я поняла, что свою дочку я сюда не смогу привезти".
На обратном пути в Литву, Екатерина сделала остановку во Львове, где неожиданно для себя зашла в магазин и купила украинскую вышиванку.
"Я купила себе вышиванку и выложила фотографию в Instagram. Сразу посыпались просьбы от друзей купить вышиванки и привезти их в Литву. Заказов было так много, что я подумала, что это знак – и на все свои кредитки я закупила партию вышиванок. Можно сказать, что с фотографии в Instagram начался мой бизнес".
Ренессанс украинской вышиванки
До 2014 года не было массового тренда на традиционную украинскую одежду. Но после Майдана, после аннексии Крыма, у людей появилась потребность выразить любовь и патриотичность своей стране, в том числе и через украинскую вышиванку.
"И хотя День Вышиванки официально стали праздновать с 2006 года, именно после 2014 года мы все массово стали ее носить: дети – на первое сентября, а взрослые – на работу, на встречи", - рассказала Екатерина.
Позже праздник привлёк украинскую диаспору по всему миру, а также в целом сторонников Украины. День празднования намеренно был назначен на будний, а не на выходной день, чтобы подчеркнуть, что вышиванка является "составляющей быта и культуры украинцев, а не древним артефактом". В опубликованной в феврале 2017 года статье Лианы Затенштайн в международном журнале мод Vogue впервые в значении "вышиванки" было использовано не словосочетание "embroidered shirt" (дословный перевод вышитая рубашка), а транслитерированное слово "the vyshyvanka". Таким образом, слово "вышиванка" пополнило лексикон английского языка.
"Со временем украинские вышиванки начали модернизироваться, становиться более современными, их стало легко сочетать с джинсами, с повседневной одеждой. Кроме того, таким образом ты выражаешь свою идентичность, свою любовь к нации, и свой патриотизм", - поделилась Екатерина.
Издревле каждая украинская рукодельница вышивала орнаменты на рубашке как оберег, как символ своего рода. В каждом регионе существовали свои специфические орнаменты и символы.
"Например, признак полтавской вышивки — это вышивка белым по белому. В киевской области очень распространенный орнамент — звезды, в сочетании цветов — чёрный с красным".
Легенда о борщевской вышиванке
Согласно старинной легенде во время татарского нашествия в селах Борщевского края погибли все мужчины. В знак траура все женщины решили носить траур до 7 колена. Одежду расшивали черной нитью. Так и родилась Борщевская вышиванка.
Магазин украинской вышиванки в Литве
Екатерина рассказала, что со временем она открыла в Вильнюсе два магазина.
Под руководством Екатерины сейчас находятся пять человек, все они украинские военные беженцы, которые официально оформлены на работу, получают зарплату и платят налоги, кроме того, в производстве вышиванок задействована и мастерская по пошиву одежды в Украине.
"У нас в Харькове свой цех, где мы отшивает эксклюзивные заказы. Например, мы начали делать свитера и футболки с литовскими национальными орнаментами. Кроме того, у нас размещают и корпоративные заказы".
"Вкус литовцев и украинцев отличается, поэтому мы стараемся держать разный ассортимент. Украинцы любят все более яркое, пёстрое, чтобы было много цветов, а литовцы предпочитают более сдержанные орнаменты и цвет самой вышиванки, чтобы все было уместно, и можно было бы носить это в повседневной жизни".
Кроме того, в магазине можно заказать вышиванку с именным орнаментом:
"В орнамент зашифровывается ваше имя или фамилия, и получается эксклюзивная вышиванка".