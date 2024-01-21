От работы в корпорации до своего бизнеса: история украинки, открывшей магазин вышиванок в Вильнюсе

Екатерина Сердюк приехала вместе со своей дочкой в Литву из Днепра через пару дней после начала войны.

"Когда мы приехали сюда (в Вильнюс – прим.), не было ни плана переезда, ни идей как жить, вообще ничего. 23 февраля мы проснулись в 5 утра от взрывов, было очень страшно, и я сразу решила, что надо уезжать в безопасное место. Мы с дочкой просто ехали в никуда".

По словам Екатерины, чтобы не впасть в депрессию и апатию, нужно обязательно чем-то заниматься, быть сосредоточенным на своих целях. Хотя вначале, сразу после переезда в Литву, Екатерина думала о том, чтобы вернуться в родной город Днепр.

"Многие мне говорили, что у нас в городе все спокойно, можно возвращаться. Но когда я приехала туда на три дня за вещами, все эти дни были непрекращающиеся взрывы. Взрывы есть, только о них никто не пишет. И тогда я поняла, что свою дочку я сюда не смогу привезти".