От по-зимнему холодной весны – к летнему теплу: переход произойдет в одну ночь

Будет облачно и дождливо. Осадки в большинстве районов будут небольшими, только на юге и на востоке будут идти более интенсивные дожди. Ожидается сильный ветер, на западе возможны опасные порывы до 15-17 м/с. Днем будет 9-14, у моря 6-8 градусов тепла.