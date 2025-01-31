От ленинских идей до путинского плана: как кино формировало влияние России в мире

В директиве Ленина о кино от 1925 года указано, что важно сохранить соответствующую пропорцию развлекательных и пропагандистских фильмов. Развлекательное содержание должно было прилечь рекламу и доходы, а с помощью пропаганды формировалось общественное мнение внутри СССР. В числе допустимых тем для пропаганды была колонизация Британией Индии, деятельность Лиги наций, голодающие жители Берлина и т.д. в директиве Ленин приказал поощрять вовлечение создателей кино в создание пропагандистских фильмов, поддерживать их и контролировать содержание таких фильмов. Чтобы пропаганда достигла цели, и не было ошибок, перед показом фильмов их должны были посмотреть старые марксисты и писатели. „Особое внимание надо уделить показу фильмов в селах и на Востоке, где они - новинка, и от этого пропаганда там будет более действенной“, – подчеркнул Ленин.
Неравная боррьба с Голливудом и вынесенные уроки
Правда, исследователи Советской России подчеркивают, что, несмотря на большие амбиции, лидеры СССР быстро поняли, что местная кинопродукция не в состоянии конкурировать с фильмами Голливуда. Киношкола, которая должна была поощрять создателей кино, не располагала такими средствами, у нее не было хороших камер, большая часть советских фильмов того периода была документально-воспитательного типа, например, жителей предупреждали о педикулезе и призывали соблюдать гигиену. Даже хваленый „Броненосец Потемкин“ 1925 г., который должен был отражать большевистскую версию революции 1905 г. в России, пал в неравном бою перед „Багдадским вором“, в котором сыграл Дуглас Фэрбенкс. Американский фильм мгновенно покорил советского зрителя.
Спустя десятилетия в СССР поняли, что надо учиться у американцев, это путь к успеху. Голливуд гарантировал зрителям хороший досуг, развлечение, за которыми скрывалась хорошо завуалированная пропаганда. В 1934 г. советская аудитория увидела один из первых хитов – „Чапаев“, снятый братьями Васильевыми. Героем фильма был простой, настоящий солдат, который в годы Гражданской войны дослужился до командира. Сначала он был политически необразованным, но харизматичным солдатом, но когда понял, в чем суть большевизма - быстро стал учить других дисциплине и идеям, призывал следовать цели, жертвуя своими личными убеждениями. Этот фильм передавал основные идеи, необходимые для облагораживания большевизма.
В 1939 г. вышел фильм „Трактористы“ - еще один важный носитель советских идей. В фильме три героя – грузин, украинец и русский – они должны были воплотить идею дружбы народов. Они возвращаются с японской войны, на которой служили танкистами и представляли современную Красную армию. Один из героев Клим Ярко возвращается в колхоз работать трактористом. Он хорошо зарекомендовал себя на работе и покорил сердце бригадира женской тракторной бригады Марьяны. В фильме отражена важная для пропаганды весть о новейших технологиях в жизни. Тракторы внедряли тогда в хозяйствах так, как танки в современной армии.
В годы Второй мировой войны в кино закрепились милитаристские сюжеты. До конца войны в СССР сняли 102 художественных фильма, из них 48 были связаны с войной. В 1943 и 1944 г. такие фильмы получили больше всего сталинских наград. Из 9 премий, 6 получили военные фильмы.
В милитаристских фильмах были и женщины, чтобы показать, что защита Родины – не только мужское дело. В 1943 г. появился фильм „Она защищает Родину“, который позже показывали и в США. В фильме рассказано о событиях в канун войны. Молодая и красивая трактористка Прасковья пытается эвакуировать односельчан, но в одном из грузовиков, на котором перевозили погибших, она видит тело мужа. Ее сына растерзали немцы. Один из гитлеровцев изнасиловал и саму Прасковью. Так в одну ночь жизнелюбивая миловидная женщина превращается в мстительницу с каменным лицом, как на плакате „Родина-мать зовет“. Прасковья организует партизанский отряд и мстит немцам. Она на танке давит немца, убившего ее сына. В этом фильме показана роль простого человека в больших битвах. Этот мотив позже станет одним из основных в военных фильмах Советской России, а потом и в современной России.
Профессор Колледжа Макалестер Джеймс фон Гельдерн в своем эссе отмечает, что после окончания войны милитаристских фильмов стало меньше, на экране пытались вывести картину, будто войны не было вообще. В кино не было переживания травм, нанесенных войной, вместо этого изображался достаток, мужчины и женщины, создающие крепкие семьи. „В таких фильмах русские мужчины и женщины ведут себя достойно, смело борются, тихо страдают и беспрекословно подчиняются“, – заметил Дж. фон Гельдерн.
На фоне других выделяется фильм Михаила Калатозова „Летят журавли“ (1957 г). Он завоевал не только сердца советского зрителя, но и стал лауреатом „Золотой пальмовой ветви“ Международного Каннского кинофестиваля 1958 года. В фильме рассказывается лирическая история женщины, пытавшейся пережить военные годы.
От „застоя“ до бунта против цензуры
Зрители видели далеко не все созданные в Советской России фильмы. Цензоры обладали большими полномочиями, поэтому достаточно было любой мелочи, чтобы запретить показ того или иного фильма. Часто такое бывало, если режиссер поднимал сложные вопросы, хотел показать неоднозначность ситуации. Так было и с созданным в 1967 г. фильмом Киры Муратовой „Короткие встречи“ – в нем Владимир Высоцкий сыграл одну из первых своих ролей. Этот фильм был показан только спустя 20 лет.
Иная судьба была у легендарной комедии „Бриллиантовая рука“ (1968 г.), которую в России смотрят до сих пор. В ней представлена цепь комических событий после того, как одного советского туриста злоумышленники перепутали с контрабандистом и спрятали в его гипсе бриллианты. Фильм был таким популярным во всех советских республиках, что даже после развала СССР его показывали литовские телеканалы вместе с другими такого рода фильмами, например „Операция Ы и другие приключения Шурика“ (1965 г.) и „Кавказская пленница“ (1967 г.).
Из-за жесткой цензуры в СССР период 1966–1980 гг. назывался „застоем“. Многие снятые в эти годы фильмы и запрещенные к показу, вышли в свет только в годы правления Михаила Горбачева. Весной 1986 г. деятели искусства, под руководством режиссеров, штурмовали бастион цензуры, и в СССР произошла долгожданная реформа в сфере культуры. Цензура смягчилась, в кино разрешили обсуждение серьезных политических и даже сексуальных вопросов. Были сняты даже фильмы, в которых поднимался вопрос Второй мировой войны, которую в России называют Великой отечественной. Такая свобода до прихода к власти Горбачева была невозможной, поскольку на экранах важные вопросы могли освещаться только так, как того желала власть.
Дети независимой Литвы выросли на советской анимации
Однако даже на первый взгляд аполитичные фильмы легкого содержания и мультфильмы после распада СССР Россия стала использовать для укрепления мягкой силы, особенно на территориях бывшего СССР. Даже родившихся в независимой Литве детей родители укладывали спать под трансляции старых советских мультфильмов, а взрослые по-прежнему смотрели популярные советские драмы и комедии. Радикально ситуация изменилась в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Только тогда Литва, как и некоторые другие западные страны, решили ограничиться от влияния российской культуры и отказаться от российской продукции на телевидении и в кинотеатрах.
Старший специалист группы устойчивости перед гибридными угрозами в Минобороне Томас Чепонис заметил, что если ранее Россия пыталась поработить народы оружием, то в век информационных технологий эта стратегия меняется.
„Было такое крылатое выражение, когда Российская империя расширяла свои территории, что первый шаг сделают военные, а дело доделают учителя и священники. Уничтожение местных языков, образование сквозь призму русского мира, воздействие через религию и веру были этими последними шагами. Но мы живем в мире информации, поэтому можем утверждать, что первые шаги делают в кинетическом пространстве. Мы видели это во время крымской операции и аннексии полуострова, когда подготовительная фаза была очень длительной, мы можем говорить о десятилетиях, а операция зеленых человечков, фальсификация выборов, референдум, постановление Думы, утвержденное президентом, были последними шагами“, – напомнил Чепонис.
Разная продукция, созданная в современной России, как и та, что создавалась в СССР, была предназначена для местной аудитории. Некоторая передавала информацию полезную для режима, чтобы воспитать лояльных государству граждан. „Это культурное влияние приносит результаты, несмотря на то, что мы надеялись на Западе будто Россия после 1990 года изменилась, похоже, это информационное, культурное пространство взрастило практически такое же поколение. Люди, выросшие в таком пространстве, идут на войну. Они делают эти ужасные вещи, которые мы сейчас видим на войне с Украиной“, – заметил Чепонис.
Через российские фильмы и анимацию пытались сохранить активную связь со странами, которые с Россией связывает общее прошлое, в них немало русскоговорящих, в их число входит и Литва. Очевидную пропаганду в Литве по телевидению или в кинозалах не показывали, но благоприятную для России информацию передавали более субтильно, с помощью символов, используемых в России терминов или слов, с некоторым искажением фактов и путем поощрения ностальгии по советскому времени.
Ностальгию использовали чаще всего. Например, еще почти 30 лет после того как Литва стала независимой, литовские дети смотрели старые советские мультфильмы. Последний раз телевидение TV8 призывало на своей странице в Facebook смотреть эти мультфильмы в 2017 г. В анонсе телеканал TV8 использовал такие эпитеты, как „уютные“, „теплые“, „поучительные“, а героев представлял „как всеми любимых героев детства“.
Чепонис подчеркнул, что ностальгия - очень сильное чувство, которое нелегко заменить чем-то другим, а советские мультфильмы родители детям показывали часто, чтобы передать лучшие мгновения своего детства. „Они говорят, смотрите, старая советская анимация такая уютная, спокойная, в ней нет насилия. Я и сейчас показывают эти мультфильмы детям. В таком случае нужна более глубокая дискуссия, надо спросить, нет ли аналогов в мире. Я убежден, что сейчас в мире есть масса мультфильмов, отличающихся высокой художественной ценностью. Если посмотреть на то, что создают в Японии, Франции, Бельгии, Великобритании, США и наши ближайшие соседи, то мы сможем найти большое количество анимации, которую сможем показать детям. Можно найти продукцию без насилия, спокойные, обучающие мультфильмы и т.д.“
Даже „невинные“ фильмы могут нанести вред государству
Ностальгия по советскому времени использовалась в первые годы независимости и для привлечения взрослых. Несколько лет назад в СМИ дискутировали на тему, как эффективно снизить популярность российской продукции, не нарушая права потребителя на выбор содержания. Эксперты говорили, что делать с популярной советской комедией „Приключения Шурика“. Один из вариантов – озвучить фильм по-литовски, поскольку, по словам экспертов, если перевести на литовский, утрачивается часть ностальгии и прелести, ради которых люди смотрят такие фильмы.
Кроме „легендарных советских комедий“ по литовскому телевидению под Новый год показывали и советский фильм „Ирония судьбы, или с легким паром“. Чепонис сказал, что такие новогодние „поздравления“ нравились не всем жителям. „Если бы мы вернулись и посмотрели наши СМИ в то время, то во многие СМИ обращались люди, которые спрашивали, нормально ли, что в независимой Литве показывают такую продукцию?“, – вспоминает эксперт.
По его словам, скорее всего, старое советское кино попадало на экраны из прагматических соображений – это была дешевая продукция, а ностальгия привлекала много людей к экранам. Другая причина – возможно недостаточное понимание работников, как действует мягкая сила, и что даже на первый взгляд аполитичные фильмы способствуют распространению благоприятных для России нарративов.
Чепонис убежден, что показ даже „невинных“ советских фильмов, сериалов и мультфильмов в независимой Литве вредит государству. Так показывают, что Литва все еще является частью русского мира, посылают неверную информацию приезжающим в страну туристам, а в случае конфликта России было бы легче убедить мир, что Литва ближе к России, чем к Западу.
Молодежь не чувствует ностальгии по советскому времени
По данным проверки, представленной Комиссией Литовского радио и телевидения в 2008 году, во время проверки с 18 по 24 августа 2008 г. из трех проверенных телеканалов – LNK, BTV и TV3 – больше всего российской продукции показывал BTV (24,7% всей программы). Меньше всего российской продукции – 7,7% – было на TV3. По словам представителя Комиссии ЛРТ Нериюса Малюкявичюса, похожий процент российской продукции на литовских каналах держался из года в год, скорее всего, потому что такое содержание было дешевле европейского или американского. Однако сейчас на литовских телеканалах российского содержания не осталось, а если и показывают на русском языке сериалы с литовскими титрами, то это украинская, а не российская продукция.
Агрессия в отношении других стран постепенно лишила Россию возможности достичь литовцев через российские телеканалы, через содержание на литовских каналах. Об этом свидетельствуют данные Kantar. Если в 2013 г., когда были сделаны первые шаги, чтобы ограничить российское содержание и каналы, российские каналы в Литве смотрело 15,5% всей аудитории, в январе 2019 г. таких зрителей осталось 5,4%.
Новейший опрос Kantar, проведенный в мае 2024 года, показал, что из 1123 участников опроса 14% смотрят российские телеканалы. Чаще это – люди старшего поколения или русские и поляки. Правда, на вопрос, не кажется ли им, что нужны русские каналы в Литве, 4 из 5 ответили, что не ощущают в них необходимости. Меньше всего российских каналов не хватает молодежи до 29 лет. В этой группе 90% не считают, что им нужно российское телевидение.
В кинотеатрах российские фильмы популярностью не пользовались
С 2022 г. в Литве не транслируют не только российские каналы, но и не показывают российские фильмы в кинотеатрах. Согласно статистике Литовского киноцентра, популярность российских фильмов понемногу снижалась, правда, в последние десятилетия она и не была высокой. Больше всего зрителей собралось на российские фильмы в кинотеатрах в 2017 и 2029 году - 5,33% и 5,84% всей аудитории литовских кинотеатров. Самый плохой год для такой продукции был 2018, когда российские фильмы смотрел всего 1,81%всей аудитории, в 2022 г., таких зрителей было 0,56%, правда, именно с февраля 2022 г. в кинотеатрах перестали показывать эти фильмы.
Глава кинотеатров Forum Cinemas Гинтарас Плитникас сказал, что до 2022 г. российские фильмы в Литве распространяли Garsų pasaulio įrašai, Acme film и Volga Films (после вторжения России в Украину компанию переименовали в Adastra). Однако российская продукция никогда не пользовалась популярностью. „Она не была в топах ни по потребности, ни по качеству, хотя собирала стабильную аудиторию в 4000 – 8000 зрителей в Литве (в основном в Вильнюсе и Клайпеде. В Каунасе, Шяуляй, Паневежисе показывали немногочисленные скромные фильмы, например, „Ирония судьбы 2“). В 2019 году некоторые распространители, поняв, что на российских фильмах (особенно семейных) не заработаешь, если они на русско, поэтому стали их дублировать на литовском. Пользы стало больше, но ковид пресек эксперименты, а с февраля 2022 года уже никто на кремлевские фильмы не пойдет, потому что кинотеатры отказались их показывать“, – сказал Плитникас.
По его словам, больше зрителей собирали российские комедии, однако после восстановления независимости был лишь один случай, когда на российский фильм пришло очень много зрителей. „Самым популярным в годы независимой Литвы был фильм „Ирония судьбы. Продолжение“. Видимо, на него пришли все живые зрители первого фильма (их было 119 000!) Фильм показывали во всех городах. Это было 21 декабря 2007 года, канун Нового года... Больше такого успеха за 25 лет работы я не помню. Поскольку больше такого не было“, – сказал глава Forum Cinemas.
Представитель Garsų pasaulio įrašai Дайва Ласкаускене подтвердила, что наибольшей популярностью пользовались российские комедии. Под Рождество полные залы собирала серия фильмов „Елки“. Однако Ласкаускене подтвердила, что после того как стали покупать российскую продукцию и ее заменили фильмами других стран, компания какого-то дискомфорта не почувствовала.
Изменение истории и тайные послания Украине
Несмотря на то, что литовцев больше всего интересовали российские комедии, иногда из России поступали и фильмы с пропагандистским содержанием. К таким фильмам Чепонис относит такие фильмы, как „Брат“ (1997 г) и его продолжение „Брат 2“ (2000 г), в которых рассказано о братьях, которые попали в криминальный мир после возвращения с войны в Чечне, однако в этих фильмах уже неприглядно изображена и Украина, а США представлены как страна, где процветает преступность.
Эксперт упомянул и показанный в литовских кинотеатрах в 2007 году созданный по заказу Кремля фильм „1612“. В фильме пытаются объяснить, почему 4 ноября в России отмечают День народного единства – в этот день народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от захвативших ее литовско-польских сил и в России завершился сложный период смуты и голода. Когда фильм вышел на экраны, оппоненты сравнили его сюжет с советской пропагандой, поскольку в нем были искажены исторические факты и формировалось тенденциозное представление. Создателей фильма обвинили в формировании отрицательного отношения к полякам.
В поле зрения Минобороны попал и фильм „Викинг“ 2016 г. Фильм пользовался огромной популярностью в России, его называли одним из самых дорогих в истории страны. Его публично похвалил Владимир Путин и его команда. Критики обратили внимание на то, что в фильме пытаются переписать историю, представляя удобную для России ее версию, а Киевскую Русь представляют как наследие России. Большая часть фильма была снята в оккупированном в 2014 году Крыме. Чепонис объяснил, почему в Литве этот фильм вызвал беспокойство ведомств. „Рассылали такие письма: „если вы учитель истории и соберете группу из не менее 10 детей на этот фильм, то вы получите билет бесплатно“. Это вызвало у нас интерес и, конечно, мы рекомендовали отказаться от „экскурсий“ на этот фильм“, – сказал эксперт.
На самый запоминающийся момент - в литовские кинотеатры пытались протащить фильм 2017 года „Холодное танго“, его распространяла компания Garsų pasaulio įrašai. Директор Forum Cinemas Плитникас вспоминает, что из-за этого фильма „разразился скандал, хуйлостан умудряется лезть на литовский рынок со своей политикой мягкой силы. От фильма отказались, после этого появились более жесткие методы саморегуляции в кинотеатрах, кинотеатры требовали, чтобы компании сначала показали фильм, а на просмотры приглашали представителей госбезопасности“ .
В фильме благоприятная для России информация завуалирована под любовную историю, которая начинается в 1941 году между литовским евреем Максом и литовкой Лаймой. Критики обратили внимание на то, что литовцев в фильме представляют как озверевших убийц евреев, а партизан – как бандитов и пособников нацистов. Кроме того, в фильме пытаются смягчить факт оккупации Литвы, даются неверные исторические данные.
Пропаганду Россия пыталась передать и через анимацию. Когда в России поняли, что молодому поколению в Литве советские мультфильмы неактуальны, стали создавать анимацию по новым стандартам – в ней много действий, мало слов, такие мультфильмы могут смотреть даже те, кто не владеет русским.
Один из наиболее ярких примеров таких мультфильмов - сериал „Маша и медведь“, в котором часто используются советские символы. Медведь сам по себе ассоциируется с Россией, а Маша в нескольких сериях демонстрирует советские символы, например, пятиконечную звезду на шапке, шлемофон. В мультфильме есть и самолетики с советскими символами.
Чепонис напоминает и историю создания мультфильма: „Российские эмигранты за границей создали первую серию и решили, что у них неплохо получилось, но такое творчество в то время стоило дорого, они поняли, что нужно больше денег. Тогда они показали мультфильм представителям российского правительства, они поняли, что продукт хороший и дали денег. Мы можем отнестись к этому, как к продукту, отвечающему политике государства, а продукт получил широкое распространение. Если посмотреть на данные в соцсетях, его смотрят от европейской части России до Южной Америки и других стран“.
Эксперт сказал, что это не единственный такой удачный мультфильм в России. С их помощью пытаются передать благоприятные для российского режима нарративы. Например, в серии „Три богатыря“, которую тоже показывали в Литве, подчеркивается зависимость Киевской Руси от России. В игривом сюжете отрицается само существование украинцев, как отдельного народа.
Несмотря на то, что литовские каналы российские фильмы и другую продукцию уже не показывают, после начала войны в Украине их нет и в кинотеатрах, это не значит, что созданная в России продукция не достигает зрителей. Часть жителей смотрят российские фильмы или телевидение через VPN, другие находят в соцсетях или на пиратских платформах. По совам Чепониса, мощь мягкой силы в том, что ее сложно ограничить на законных основаниях. Часто пропаганда в художественных фильмах и анимации очень тонко закодирована, используют только намеки или замалчивают важные факты, поэтому такую продукцию сложно ограничить.
О том, как Россия старается сохранить мягкую силу на международной арене после 2022 года, почему некоторые литовцы еще смотрят российские фильмы и сериалы и чем их можно заменить, читайте в продолжении.
Источники
James von Geldern. KINO: Creating a Socialist Cinema
James von Geldern. Popular Film Industry
James von Geldern. Tractor Drivers
Denise J. Youngblood. Women in War Films
James von Geldern. War Films
James von Geldern. The Limits of Expression
James von Geldern. Vasilii Shukshin
James von Geldern. The Lost Movies
Lenin. Directives on the Film Business. 1922.01.17
James Von Geldern. Russian and International Studies, and Chair of Russian Studies
„Labanakt vaikučiai“ į ekranus grąžino nostalgiškuosius herojus. 2012.06.14
Vilija Andrulevičiūtė. Tęsia kovą su rusiškos TV turiniu: kas laukia „Šuriko nuotykių“. 2017.09.01
Alina Nychyk. ’Viking’ is Yet Another Way to Annoy Ukraine. 2017.02.20
Vaidas Saldžiūnas. Nustėro dėl Lietuvoje rodomo filmo: rusai apie mūsų okupaciją kuria propagandą, o mes tylime. 2017.06.23
Переписка по эл. почте с представителем Комиссии ЛРТ Нериюсом Малюкявичюсом. 2024.12.04
Переписка по эл. почте с директором кинотеатров Forum Cinemas Гинтарасом Плитникасом. 2024.12.04
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