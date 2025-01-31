От ленинских идей до путинского плана: как кино формировало влияние России в мире

С 2022 г. в Литве не транслируют не только российские каналы, но и не показывают российские фильмы в кинотеатрах. Согласно статистике Литовского киноцентра, популярность российских фильмов понемногу снижалась, правда, в последние десятилетия она и не была высокой. Больше всего зрителей собралось на российские фильмы в кинотеатрах в 2017 и 2029 году - 5,33% и 5,84% всей аудитории литовских кинотеатров. Самый плохой год для такой продукции был 2018, когда российские фильмы смотрел всего 1,81%всей аудитории, в 2022 г., таких зрителей было 0,56%, правда, именно с февраля 2022 г. в кинотеатрах перестали показывать эти фильмы.

Глава кинотеатров Forum Cinemas Гинтарас Плитникас сказал, что до 2022 г. российские фильмы в Литве распространяли Garsų pasaulio įrašai, Acme film и Volga Films (после вторжения России в Украину компанию переименовали в Adastra). Однако российская продукция никогда не пользовалась популярностью. „Она не была в топах ни по потребности, ни по качеству, хотя собирала стабильную аудиторию в 4000 – 8000 зрителей в Литве (в основном в Вильнюсе и Клайпеде. В Каунасе, Шяуляй, Паневежисе показывали немногочисленные скромные фильмы, например, „Ирония судьбы 2“). В 2019 году некоторые распространители, поняв, что на российских фильмах (особенно семейных) не заработаешь, если они на русско, поэтому стали их дублировать на литовском. Пользы стало больше, но ковид пресек эксперименты, а с февраля 2022 года уже никто на кремлевские фильмы не пойдет, потому что кинотеатры отказались их показывать“, – сказал Плитникас.