От фундамента под ключ – за несколько недель, однако быстрая и дешевая технология вызывает недоверие у литовцев

„Размеры внешних габаритов модульных домов зависят от транспорта, которым располагает производитель, высоты виадуков, мостов, под которыми везут дома, размера участка, на котором установят постройку. Надо иметь в виду, заедет ли на участок грузовик с модулем длиной 6 или 12 метров, сможет ли там встать кран, который должен поставить модуль“, – заметил собеседник.

Модульные дома строят на заводах, все необходимые работы делают там. По этой причине такие дома ценят за то, что они не наносят большого ущерба природе – работы занимают меньше времени, на них не влияют погодные условия, надо реже ездить на стройку. Гудялис сказал, что контроль над условиями строительства не только обеспечивает качество объекта, но и ускоряет сроки строительства. Поскольку большую часть работ выполняют на заводе, дом строят 2–5 недель, обычные дома строят год и дольше.