От фундамента под ключ – за несколько недель, однако быстрая и дешевая технология вызывает недоверие у литовцев

Член правления Литовской ассоциации брокеров, работающих в сфере недвижимости, Вита Жилите рассказала, что сейчас на рынке есть самые разные модульные дома. По ее словам, спрос на них растет, но литовцы ведут себя осторожно.
„Это прекрасная альтернатива, когда дом нужен в кратчайшие сроки. Кроме того, модульные дома оправдывают ожидания там, где традиционное строительство запрещено. Однако немногие клиенты выбирают такой дом как свое постоянное жилье. Во-первых, это новинка, к которой наши жители не привыкли, это им кажется ненадежным. Банки такие объекты не финансируют, если назначение дома не жилое, открытым остается и вопрос страховки“, – перечислила собеседница вызовы.
Жилите обратила внимание на то, что площадь таких домов ограничена, поэтому многие жители их продают. Архитектор студии AIAI architects Жигимантас Гудялис ранее говорил Delfi, что площадь таких домов обусловлена разными факторами.
„Размеры внешних габаритов модульных домов зависят от транспорта, которым располагает производитель, высоты виадуков, мостов, под которыми везут дома, размера участка, на котором установят постройку. Надо иметь в виду, заедет ли на участок грузовик с модулем длиной 6 или 12 метров, сможет ли там встать кран, который должен поставить модуль“, – заметил собеседник.
Быстрое, но качественное ли решение?
Модульные дома строят на заводах, все необходимые работы делают там. По этой причине такие дома ценят за то, что они не наносят большого ущерба природе – работы занимают меньше времени, на них не влияют погодные условия, надо реже ездить на стройку. Гудялис сказал, что контроль над условиями строительства не только обеспечивает качество объекта, но и ускоряет сроки строительства. Поскольку большую часть работ выполняют на заводе, дом строят 2–5 недель, обычные дома строят год и дольше.
По словам Жилите, не все так просто и хорошо, как кажется. Поскольку предложений на рынке немало, наблюдаются колебания цен. Вместе с ценой меняется и качество, поэтому перед тем, как купить такое жилье, надо оценить все за и против.
„Цены очень разные, они колеблются в пределах 10 000-90 000 евро за дом. Важно помнить, что качественные вещи имеют свою цену“, – сказала собеседница.
Гудялис уверяет, что эти дома безопасны. По его словам, в процессе строительства используют такие же материалы, как и для строительства обычных домов, например, многослойные плиты. Строительство модульных домов регламентировано, а требования, связанные с безопасностью, такие же, как и в случае с кирпичными или железобетонными постройками.
Нужно ли разрешение?
Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Росвальдас Горбачевас сказал, что инспекция часто получает запросы, связанные со строительством модульных домов.
„Неясности возникают тогда, когда строитель неправильно оценивает, является ли модульный дом движимым имуществом или все же таким, к какому применяются все законы, регламентирующие строительство. Иногда заблуждаются, думая, что если постройка временная, то законы на нее не распространяются“, – сказал он.
По словам Горбачеваса, если модульный дом ставят как движимое имущество, временный объект – он не считается постройкой, но важно учитывать правила использования земли, если они есть или если это земля, которая находится в охраняемой зоне. Если же модульный дом строят как постоянное жилье, тогда его оценивают как недвижимое имущество.
„В случае такого объекта, на него распространяются все установленные законом требования. Надо выяснить, нужно ли получить разрешение на строительство в муниципалитете. Мы подготовили интерактивную анкету для жителей, которые интересуются этим вопросом, заполнив ее, можно узнать, нужно ли разрешение на строительство“, – сказал Горбачевас.
Можно купить и в Испании
Литовцы все чаще покупают жилье на юге Европы, где модульные дома тоже пользуются спросом. Журналист портала El Confidencial Ана Сомавилья отметила, что в последнее время спрос на модульные дома в Испании вырос на 30–60%. Несмотря на то, что такие дома в Испании занимают всего 1% от всего количества имеющихся построек, надеются, что этот показатель вырастет. Требования к таким домам в Испании такие же, как в Литве.
„Правила строительства зависят от того, стационарный это дом или мобильный, от выбора материалов, топа конструкции или местности. Несмотря ни на что, их регламентируют те же законодательные акты, что и в случае с традиционными домами“ , – сказала Сомавилья.
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