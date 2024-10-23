Осужденный за выпад против посольства белорусский оппозиционер окажется за решеткой

Прокуратура сообщает, что такое решение было принято после рассмотрения апелляции прокурора.

Согласно материалам дела, 20 апреля 2023 г. ночью, мужчина пришел к зданию посольства в Вильнюсе и бросил на ее территорию самодельную свечу с горючей смесью. На территории посольства начался пожар, но огонь сам погас.

По данным расследования, которое провела полиция, порчу имущества устроил гражданин Беларуси Матвей Бяляй (1990 г.р.). Он был задержан, позже взят под арест. Арестованный напал на охранявших его сотрудников колонии и пытался бежать.