2024.10.23 17:02

Осужденный за выпад против посольства белорусский оппозиционер окажется за решеткой

 
ru.DELFI.lt
Piketas prie Baltarusijos ambasados
Piketas prie Baltarusijos ambasados
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Вильнюсский окружной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о покушении на уничтожение имущества опасным для общества способом и признал осужденного виновным также в попытке бежать от ареста. Суд назначил гражданину Беларуси общий срок – лишение свободы на 8 месяцев и 15 дней.

Прокуратура сообщает, что такое решение было принято после рассмотрения апелляции прокурора.

Согласно материалам дела, 20 апреля 2023 г. ночью, мужчина пришел к зданию посольства в Вильнюсе и бросил на ее территорию самодельную свечу с горючей смесью. На территории посольства начался пожар, но огонь сам погас.

По данным расследования, которое провела полиция, порчу имущества устроил гражданин Беларуси Матвей Бяляй (1990 г.р.). Он был задержан, позже взят под арест. Арестованный напал на охранявших его сотрудников колонии и пытался бежать.

В январе 2024 года Вильнюсский участковый суд признал его виновным в покушении на уничтожение чужого имущества опасным для общества способом и приговорил его к 11 месяцам ограничения свободы.

Прокурор подал на апелляцию, Вильнюсский окружной суд признал гражданина Беларуси виновным в попытке бегства из-под ареста и приговорил к 4 месяцам лишения свободы, за попытку уничтожения чужого имущества обвиняемого приговорили к 5 месяцам и 15 дням лишения свободы. Общее наказание, вынесенное обвиняемому – 8 месяцев и 15 дней лишения свободы,включив в этот период срок пребывания под арестом с 20 апреля 2023 г. до 18 октября 2023 года.

Delfi уже писал, что выпад совершил человек, который назвал себя представителем белорусской оппозиции, он уверял, что был лишен белорусского гражданства.

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