Осужденный в Литве украинец боится, что будет выслан на фронт: мне испортят всю жизнь

Гражданин Украины рассказал журналистам, что был осужден в Литве за несколько преступлений, включая убийство. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, он должен находиться в заключении до 7 апреля 2029 года.
Мужчина надеется, что ему удастся выйти на свободу досрочно. После этого он хотел бы остаться в Литве, получить здесь временный вид на жительство. Он сказал, что временное пристанище после освобождения ему предоставит Caritas.
Однако для получения вида на жительство, надо иметь паспорт, а его у украинца нет. Новый паспорт посольство Украины ему выдавать отказалось.
Собеседник сказал, что в посольстве ему сказали, что после отбывания срока, его отправят воевать в Украину.
„Выслав меня, они лишат меня семьи и испортят мне жизнь – как и многим другим людям“, – утверждал мужчина, у которого, по его словам, в Литве есть любимая женщина с детьми.
Конечно, пока неясно, будет ли в Украине война, когда украинца выпустят на свободу (в 2029 г. или раньше).
Сообщалось, что в апреле этого года посольства Украины в других странах перестали выдавать паспорта украинцам призывного возраста. Эти люди смогут сделать документы только на родине.
В Литве обсуждался вопрос возвращения в Украину ее граждан призывного возраста, но пришли к выводу, что для этого нет юридических оснований.
По данным на апрель 2024 года, вид на жительство в Литве есть у более 29 000 украинцев призывного возраста.
Есть ли у осужденного украинца возможность остаться в Литве?
Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас отметил, что юридический статус осужденных иностранцев не обсуждается, пока они отбывают наказание.
Если у такого человека недействительны документы, он сам должен позаботиться об их получении.
„Тот факт, что посольство Украины не выдает паспорта своим гражданам - не является вопросом компетенции Департамента миграции. Эти вопросы граждане стран решают напрямую с посольствами своих стран“, – продолжил он.
Вышеупомянутый граждани Украины не сможет обратиться за видом на жительство в Литве, поскольку у него нет паспорта, отметил Пукинскас. Кроме того, даже если бы у него был паспорт, учреждения оценили бы, не представляет ли этот человек угрозы общественному порядку, обществу и безопасности страны.
„Департамент миграции рассматривал бы вопрос выдали вида на жительство человеку, у которого в порядке документы, после того как он отбудет назначенное ему наказание.
Кроме того, компетентные правоохранительные органы Литвы оценили бы, не представляет ли этот человек угрозы общественному порядку, обществу и безопасности страны“, – сказал Пукинскас.
Он заметил, что в данной ситуации прогнозировать исход этого дела заранее невозможно.
Если после освобождения из заключения у украинца не будет паспорта, он будет выслан из страны.
„Скорее всего, Департамент тюрем заранее информирует об этом Службу охраны госграницы и Департамент миграции.
Ситуацию можно моделировать так: скорее всего, у суда попросили бы разрешения на размещение такого иностранца в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, поскольку он не может свободно перемещаться по территории страны“, – сказал Пукинскас.
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что такого иностранца из места заключения перевезут в Пабраде.
Затем обратятся в суд с просьбой о его депортации из страны. Кроме того, обратятся в посольство Украины за документом на его возвращение на родину.
Украинец будет выслан из Литвы.
„Это типичная схема, но в реальности могут появиться какие-то индивидуальные обстоятельства, которые также оценят“, – заметил Мишутис.