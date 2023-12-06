Осужденные по делу о политической коррупции остаются за решеткой

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Politinės korupcijos byloje realią laisvės atėmimo gavę Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys.
Politinės korupcijos byloje realią laisvės atėmimo gavę Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys.
ФОТО: DELFI

Коллегия судей Верховного суда Литвы приняла кассационные иски осужденный по делу MG Baltic, однако не удовлетворила их просьбу остановить осуществление наказания, назначенного судом низшей инстанции.

"Коллегия судей решила принять кассационные жалобы осужденных, но отклонила их просьбу остановить исполнение решения суда низшей инстанции", – указал ВСЛ.

"Приостановка постановлений или решений суда - это исключение из общего правила, поэтому приостановить действие постановления или решения суда можно, только если выполнение постановления может привести к очень тяжелым и необратимым последствиям для осужденного, его семьи и других лиц, нарушить общественный интерес и этих последствий можно избежать, только приостановив исполнение постановления суда", – сказано в пояснении.

Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.

Осужденные обжаловали решение суда и просили отсрочить исполнение приговора. Гапшис и Масюлис находятся в Каунасской тюрьме, а Курлянскис – в здании Каунасской тюрьмы на ул. A.Мицкявичаус.

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