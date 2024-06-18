Осужденная за убийство мужа предприниматель отрицает, что скрывается от полиции

На прошлой неделе Клайпедский окружной суд приговорил Алиеву к 15-летнему тюремному заключению за убийство супруга. Несмотря на то, что это решение суда первой инстанции, которое еще не вступило в силу, судьи решили, что женщину сразу же должны отправить в тюрьму.

„Пока со мной никто не связывался, я нигде не скрываюсь, я живу по адресу, который декларировала, приходили представители службы по правам детей. Я не прячусь, я отвечаю на все звонки. Почему вы пишите, что я прячусь? – вопрошала женщина. – Я сама позвоню в полицию и спрошу, куда мне ехать. Мне уже не смешно, какой-то цирк. Я не пряталась, ничего. Где жила, там и живу. Хожу на улицу, в магазин“.