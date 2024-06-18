Осужденная за убийство мужа предприниматель отрицает, что скрывается от полиции

На прошлой неделе Клайпедский окружной суд приговорил Алиеву к 15-летнему тюремному заключению за убийство супруга. Несмотря на то, что это решение суда первой инстанции, которое еще не вступило в силу, судьи решили, что женщину сразу же должны отправить в тюрьму.
Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская информировала, что полиция не находит Алиеву и планирует объявить ее в розыск.
Журналист Delfi связался с Алиевой.
„Пока со мной никто не связывался, я нигде не скрываюсь, я живу по адресу, который декларировала, приходили представители службы по правам детей. Я не прячусь, я отвечаю на все звонки. Почему вы пишите, что я прячусь? – вопрошала женщина. – Я сама позвоню в полицию и спрошу, куда мне ехать. Мне уже не смешно, какой-то цирк. Я не пряталась, ничего. Где жила, там и живу. Хожу на улицу, в магазин“.
Через полчаса после этой беседы Delfi с Алиевой, полиция информировала, что женщина задержана.
На вопрос, как она оценила решение суда, Алиева ответила: „А как реагировать, если ты этого не делал, а тебя отправляют за решетку на 15 лет, пытаются отнять ребенка. Так себя я и чувствую“.
„Но я думала, что так и будет, было видно, как себя ведут судьи. Свидетели были - люди, которых не раз судили за торговлю наркотиками и на основе их показаний принято решение. Такой и суд. На иное решение я не надеялась“, – прибавила женщина, заметив, что она обжаловала решение суда, но у нее даже не хотели принимать жалобу.
„Сегодня адвокат обратился в Апелляционный суд в Вильнюсе, там приняли“, – сказала Алиева журналисту Delfi.
Она уверяет, что не убивала мужа, что с ней пытаются расправиться.