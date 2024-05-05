Оставшиеся в этом году промежуточные экзамены для школьников будут проведены по графику

Министерство письменно уведомило школы, что, согласно действующим правилам, все ученики третьих гимназических классов должны принять участие в промежуточных экзаменах по химии, истории и/или инженерным технологиям, если они зарегистрированы по этим предметам.
Ученик сам решает, будут ли засчитаны его результаты
Ученикам, участвовавшим в промежуточном экзамене по соответствующему предмету, будет предоставлена возможность пересдать его в следующем учебном году, и им будет засчитан более высокий балл.
Министерство образования, науки и спорта в настоящее время работает над поправками к соответствующему законодательству, чтобы сделать сессию промежуточных экзаменов в этом году тестовой с возможностью зачета полученных оценок. Это означает, что результаты промежуточных экзаменов, зафиксированные в этом учебном году, могут быть учтены в итоговой оценке экзамена на аттестат зрелости только по желанию самих учеников.
Промежуточная аттестация по литовскому языку и литературе
Как было установлено и объявлено с начала промежуточной аттестации, в следующем учебном году промежуточная аттестация по литовскому языку и литературе, сданная учащимися третьих классов гимназии, пересдаваться не будет. Результат этого промежуточного экзамена будет засчитан.
Однако предусматривается, что в следующем учебном году учащиеся четвертых классов гимназии не будут сдавать вторые промежуточные экзамены по литовскому языку и литературе и математике.
В настоящее время пересматриваются содержание и части экзаменов по литовскому языку и литературе и математике: обновленную модель национального экзамена по этим двум предметам планируется представить общественности в июне.
Планируется, что экзамене смогут сдавать и те, кто не участвовал в промежуточных проверках
Ученикам, которые в этом учебном году не сдавали промежуточные экзамены, за исключением литовского языка и литературы, в следующем году будет предоставлена возможность сдать полный государственный выпускной экзамен.
Расписание на следующий год - с учетом потребностей школ
В ответ на замечания о качестве организации процесса промежуточных проверок планируется внести коррективы в расписание, чтобы учесть потребности и возможности школ.
В Министерстве просвещения подчеркнули, что мнения школьных сообществ и заинтересованных сторон будут услышаны, предложения систематизированы, сформулированы корректировки на будущее и найдены наиболее оптимальные решения.