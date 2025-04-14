Останки погибшего в Украине литовского военного перевезены в Киев

„Совместно с организацией НА ЩИТІ останки литовского солдата Томаса Валентелиса перевезены в Киев“, - сообщил в понедельник на своей странице в Facebook руководитель организации Blue/Yellow Йонас Оман.
По его словам, в среду в Киеве на Майдане состоится церемония прощания с литовским добровольцем, погибшим на войне, а в Соборе Святого Александра отслужат мессу.
Напомним, что на прошлой неделе украинские спецподразделения успешно вывезли с поля боя тело литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего несколько недель назад, сообщила организация Blue/Yellow.
Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.
Вооруженные силы Украины совместно с посольством Литвы в Украине организуют транспортировку тела погибшего литовца в Литву.
Литовец погиб при выполнении боевого задания в составе Интернационального легиона ВСУ.