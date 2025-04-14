2025.04.14 16:03

Останки погибшего в Украине литовского военного перевезены в Киев

 
ELTA
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Atminimo vėliavos Kyjive
Atminimo vėliavos Kyjive
ФОТО: David Allignon | Scanpix

Тело литовца Томаса Валентелиса, погибшего на поле боя в Украине, перевезено в Киев.

„Совместно с организацией НА ЩИТІ останки литовского солдата Томаса Валентелиса перевезены в Киев“, - сообщил в понедельник на своей странице в Facebook руководитель организации Blue/Yellow Йонас Оман.

По его словам, в среду в Киеве на Майдане состоится церемония прощания с литовским добровольцем, погибшим на войне, а в Соборе Святого Александра отслужат мессу.

Напомним, что на прошлой неделе украинские спецподразделения успешно вывезли с поля боя тело литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего несколько недель назад, сообщила организация Blue/Yellow.

Как указывает организация, спецоперация координировалась на месте вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

Вооруженные силы Украины совместно с посольством Литвы в Украине организуют транспортировку тела погибшего литовца в Литву.

Литовец погиб при выполнении боевого задания в составе Интернационального легиона ВСУ.

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