Останки погибшего в Украине литовского военного перевезены в Киев

„Совместно с организацией НА ЩИТІ останки литовского солдата Томаса Валентелиса перевезены в Киев“, - сообщил в понедельник на своей странице в Facebook руководитель организации Blue/Yellow Йонас Оман.

По его словам, в среду в Киеве на Майдане состоится церемония прощания с литовским добровольцем, погибшим на войне, а в Соборе Святого Александра отслужат мессу.

Напомним, что на прошлой неделе украинские спецподразделения успешно вывезли с поля боя тело литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего несколько недель назад, сообщила организация Blue/Yellow.