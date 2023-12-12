Осталось несколько дней – тысячи жителей еще не заплатили налог на недвижимость

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Nekilnojamas turtas
Nekilnojamas turtas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В середине декабря истекает срок декларации и уплаты налога на недвижимость, однако это сделали меньше половины жителей, которые платят этот налог. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) призывает жителей не тянуть до последнего дня.

"По последним данным ГНИ, 14 800 жителей декларировали налог на недвижимость на сумму 6,1 млн. евро", – сказал Delfi заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По предварительным данным, декларировать и заплатить налог в 2023 году должны примерно 35 000 жителей (сумма налога 15,4 млн. евро), еще 20 000 жителей должны заплатить в общей сложности 9,3 млн. евро.

Эти данные могут меняться в зависимости от дополнительной информации, которую предъявляют жители, например, о сдаваемой в аренду компаниям недвижимости.

В прошлом году 34 000 человек заплатили 12,5 млн. евро этого налога.

"Удивляет общая тенденция, увеличилось число жителей, которые располагают имуществом на сумму больше 150 000 евро (в 2022 г. – 34 000, в 2023 г. – 35 000)", – сказано в комментарии ГНИ.

Заплатить налог жители должны до 15 декабря.

"Мы призываем жителей не ждать до последнего дня и как можно скорее в системе EDS заполнить декларацию и заплатить налог. Если вы опоздаете с уплатой налога, за каждый день ждет пеня в размере 0,03% от суммы", – указала ГНИ.

Инспекция напоминает, что если жители сталкиваются с финансовыми трудностями, они могут обратиться в ГНИ, написать заявление и выплачивать налог частями. В 2023 г. жители платят налог по действующему порядку, тарифы налога не изменились.

"Оценка недвижимости, вступившая в силу в 2021 году, действует до января 2026 года", – сказал Эндрияйтис. Стоимость имущества можно узнать, если на сайте Центра реестра ввести адрес объекта и узнать его уникальный номер.

Налог на недвижимость жители платят за жилые дома и квартиры, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, постройки для отдыха, за здания научного и религиозного назначения и др., если общая стоимость всего имущества выше 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота). Налог платят с суммы, превышающей необлагаемую налогом.

Порядок уплаты, если стоимость меньше или больше 150 000 евро:

Если в семье трое и больше детей до 18 лет, есть ребенок-инвалид до 18 лет, а также дети-инвалиды более старшего возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, действует льгота – налог платят с суммы, превышающей 200 000 евро:

Есть и другие льготы. Например, если житель использует свое имущество или его часть для социальной опеки или присмотра за нуждающимися в опеке, или в качестве помещения для образовательных целей, платить налог не надо.

То же самое касается случаев, когда деятель искусства использует свое имущество или его часть в качестве мастерской/студии. Не облагается налогами и имущество на территории кладбищ, если объект не достроен и если им не пользуются.

Если супруги зарегистрировали совместную собственность, напомним, что в общей сложности в таком случае налогами не облагается имущество на сумму 300 000 евро.

Подробную информацию о налоге можно найти на сайте ГНИ.

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