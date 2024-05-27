Осталось несколько дней до начала экзаменационной сессии на аттестат зрелости: что важно знать?

"В этом году сессия экзаменов на аттестат зрелости будет обычной и пройдет так же, как и в предыдущие годы. Однако это последние экзамены в рамках действующей учебной программы. Данная аттестационная сессия символически завершает цикл действия программ, утвержденных в 2008 году. Единственное новшество для выпускников этого года заключается в том, что цифровой аттестат об окончании школы с этого года будет двуязычным - на литовском и английском языках", - говорит Айдас Алдакаускас, временный директор Национального агентства по образованию.