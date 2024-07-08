2024.07.08 16:19

Осталось меньше полугода на получение документа, без которого некоторые не смогут управлять автомобилем

 
ru.DELFI.lt
Vairuotojai nuo 2025 metų sausio 1-osios nebegalės vairuoti, jei nebus atsinaujinę medicininės pažymos galiojimo
Vairuotojai nuo 2025 metų sausio 1-osios nebegalės vairuoti, jei nebus atsinaujinę medicininės pažymos galiojimo

В настоящее время автомобилями могут управлять даже водители, у которых нет действующей медицинской справки, однако через полгода ситуация изменится. С 1 января 2025 года будет действовать новый порядок – срок годности водительского удостоверения будет зависеть от продолжительности действия медицинской справки. Новый порядок должен был вступить в силу с 2024 года, но его отсрочили до начала следующего.

„Со следующего года, если не действует медицинская справка, не будет действовать и водительское удостоверение. Когда водитель пройдет комиссию, срок действия водительского удостоверения будет восстановлен автоматически. Новый порядок должен был вступить в силу в этом году, однако был дан переходный период. Если бы его не было, то, по данным Regitrа, около 263 000 водителей с начала 2024 года не могли бы управлять водительским удостоверением. У водителей осталось чуть меньше полугода на получение этого документа“, – сказала представитель страховой компании Gjensidige Виктория Катилене.

По ее словам, статистика страховых случаев показывает, что в случае проблем со здоровьем у водителя в ДТП травмы получает не только он сам, но и другие участники движения.

„Были случаи, когда автомобили выезжали на встречную полосу и врезались в ехавшие навстречу автомобили или в стоящие у обочины транспортные средства. Были случаи, когда после таких столкновений автомобили переворачивались“, – сказала эксперт.

Она обратила внимание на то, что в том случае, когда ДТП совершил человек, у которого не было действующего водительского удостоверения, страховая компания может взыскать ущерб с виновника ДТП. „Итак, отсутствие действующей справки может иметь не только административные, но и финансовые последствия“, – сказала Катилене.

Она считает, что новый порядок снизит число ДТП, причиной которых бывает неважное состояние здоровья водителей. „Практика показала, что водители совершают ДТП из-за проблем со зрением, слухом, нарушения сердечной деятельности, неврологических и психических болезней. Количество таких ДТП увеличивается в теплое время года, когда на дороги выезжают те водители, которые зимой из-за сложных условий на дорогах за руль не садятся“, – заметила специалист.

Срок действия медицинской справки водители могут узнать на сайте Regitrа.

Eismas

Медицинская справка водителя-любителя до 65 лет действует 10 лет, 66-79 лет – 5 лет, лиц старше 80 лет – два года. Справка водителей-профессионалов – до 80 лет – два года, с 80 лет – год.

За нарушение требования ждет административная ответственность: штраф в размере 30-50 лет.

Eismas

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