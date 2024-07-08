Осталось меньше полугода на получение документа, без которого некоторые не смогут управлять автомобилем

„Со следующего года, если не действует медицинская справка, не будет действовать и водительское удостоверение. Когда водитель пройдет комиссию, срок действия водительского удостоверения будет восстановлен автоматически. Новый порядок должен был вступить в силу в этом году, однако был дан переходный период. Если бы его не было, то, по данным Regitrа, около 263 000 водителей с начала 2024 года не могли бы управлять водительским удостоверением. У водителей осталось чуть меньше полугода на получение этого документа“, – сказала представитель страховой компании Gjensidige Виктория Катилене.
По ее словам, статистика страховых случаев показывает, что в случае проблем со здоровьем у водителя в ДТП травмы получает не только он сам, но и другие участники движения.
„Были случаи, когда автомобили выезжали на встречную полосу и врезались в ехавшие навстречу автомобили или в стоящие у обочины транспортные средства. Были случаи, когда после таких столкновений автомобили переворачивались“, – сказала эксперт.
Она обратила внимание на то, что в том случае, когда ДТП совершил человек, у которого не было действующего водительского удостоверения, страховая компания может взыскать ущерб с виновника ДТП. „Итак, отсутствие действующей справки может иметь не только административные, но и финансовые последствия“, – сказала Катилене.
Она считает, что новый порядок снизит число ДТП, причиной которых бывает неважное состояние здоровья водителей. „Практика показала, что водители совершают ДТП из-за проблем со зрением, слухом, нарушения сердечной деятельности, неврологических и психических болезней. Количество таких ДТП увеличивается в теплое время года, когда на дороги выезжают те водители, которые зимой из-за сложных условий на дорогах за руль не садятся“, – заметила специалист.
Срок действия медицинской справки водители могут узнать на сайте Regitrа.
Медицинская справка водителя-любителя до 65 лет действует 10 лет, 66-79 лет – 5 лет, лиц старше 80 лет – два года. Справка водителей-профессионалов – до 80 лет – два года, с 80 лет – год.
За нарушение требования ждет административная ответственность: штраф в размере 30-50 лет.