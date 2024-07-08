Осталось меньше полугода на получение документа, без которого некоторые не смогут управлять автомобилем

„Со следующего года, если не действует медицинская справка, не будет действовать и водительское удостоверение. Когда водитель пройдет комиссию, срок действия водительского удостоверения будет восстановлен автоматически. Новый порядок должен был вступить в силу в этом году, однако был дан переходный период. Если бы его не было, то, по данным Regitrа, около 263 000 водителей с начала 2024 года не могли бы управлять водительским удостоверением. У водителей осталось чуть меньше полугода на получение этого документа“, – сказала представитель страховой компании Gjensidige Виктория Катилене.